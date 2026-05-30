Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Telangana : సచివాలయ ఉద్యోగ సంఘాల నేత రేండ్ల రాజేశ్ కు ‘NTR లైఫ్‌టైమ్ అచీవ్‌మెంట్’ అవార్డు

    తెలంగాణ సచివాలయ ఉద్యోగుల సహకార పరపతి సంఘం అధ్యక్షుడు రేండ్ల రాజేశ్‌ను ప్రతిష్టాత్మక ఎన్టీఆర్ లైఫ్‌టైమ్ అచీవ్‌మెంట్ అవార్డు వరించింది. హైదరాబాద్ త్యాగరాయ గానసభలో ఇవాళ సాయంత్రం ఈ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేయనున్నారు.

    Published on: May 30, 2026 2:44 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    NTR Lifetime Achievement Award Rendla Rajesh : తెలంగాణ సచివాలయ ఉద్యోగుల సహకార పరపతి సంఘం లిమిటెడ్ అధ్యక్షులు రేండ్ల రాజేశ్ కు ప్రతిష్టాత్మకమైన ‘ఎన్.టి.ఆర్. లైఫ్‌టైమ్ అచీవ్‌మెంట్ అవార్డు’ లభించింది. దశాబ్దాలుగా ఆయన సమాజానికి, ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి చేసిన నిరుపమాన సేవలకు గాను ఈ అత్యున్నత పురస్కారం దక్కింది.

    రేండ్ల రాజేశ్‌
    రేండ్ల రాజేశ్‌

    ఈ చారిత్రాత్మక విజయం పట్ల సచివాలయ ఉద్యోగులు, మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు మరియు అభిమానులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఆయనకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు.

    రేండ్ల రాజేశ్ సేవా ప్రస్థానం, నాయకత్వ పటిమ, సామాజిక బాధ్యతాయుత వైఖరి వర్తమాన సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తాయి. ఉద్యోగుల హక్కుల పరిరక్షణ, సహకార రంగాల బలోపేతం, చారిత్రక వారసత్వ సంపద రక్షణ వంటి భిన్న రంగాలలో ఆయన చెరపలేని ముద్ర వేశారని పలు ఉద్యోగ సంఘాలు గుర్తు చేశాయి.

    సహకార సంఘ ప్రగతికి సరికొత్త బాటలు

    తెలంగాణ సచివాలయ ఉద్యోగుల సహకార పరపతి సంఘం లిమిటెడ్ అధ్యక్షునిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత రేండ్ల రాజేశ్ సంఘం రూపురేఖలను మార్చివేశారు. సంస్థను ఆర్థికంగా అత్యున్నత స్థాయికి చేర్చడానికి, సభ్యుల ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి ఆయన ఎన్నో విప్లవాత్మక మార్పులను తీసుకువచ్చారు.

    • పెద్ద ఎత్తున డిపాజిట్ సమీకరణ కార్యక్రమాలను చేపట్టి, వాటిని విజయవంతంగా నిర్వహించారు.
    • పటిష్టమైన ప్రణాళికలతో సంఘం ఆర్థిక పరిస్థితిని మునుపెన్నడూ లేని విధంగా బలోపేతం చేశారు.
    • ఉద్యోగుల అవసరాలను గుర్తించి, మార్కెట్ కంటే తక్కువ వడ్డీకే రుణ సదుపాయాన్ని విస్తరించారు.
    • కొత్త సభ్యత్వాల నమోదును వేగవంతం చేయడం ద్వారా సంఘం పరిధిని, బలాన్ని పెంచారు.
    • బయటి ఆర్థిక సంస్థల రుణాలపై ఆధారపడే పరిస్థితి లేకుండా, సంఘాన్ని స్వయం సమృద్ధి దిశగా నడిపించారు.
    • అవినీతికి తావులేకుండా పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం మరియు సభ్యుల సంక్షేమమే పరమావధిగా పరిపాలన సాగిస్తున్నారు.

    తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర

    ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమ కాలంలో రేండ్ల రాజేశ్ పోషించిన పాత్ర అత్యంత కీలకమైనది. సచివాలయ ఉద్యోగులను ఏకం చేస్తూ, హక్కుల సాధన కోసం నిరంతర పోరాటాలు చేశారు. తెలంగాణ సచివాలయంలో కోశాధికారిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే, విధి నిర్వహణలో నిష్పక్షపాత వైఖరిని, అంకితభావాన్ని ప్రదర్శించారు. ఉద్యోగులలో ఉద్యమ స్ఫూర్తిని రగిలిస్తూ, వారి ఐక్యతకు కేంద్ర బిందువుగా నిలిచారు.

    కేవలం ఉద్యోగ సంఘ నాయకత్వానికే పరిమితం కాకుండా…. తెలంగాణ చారిత్రక, సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కాపాడేందుకు ఆయన విశేష కృషి చేశారు. ముఖ్యంగా బొమ్మలమ్మ గుట్టలోని చారిత్రాత్మక 'కుర్క్యాల శాసనానికి' తగిన గుర్తింపు లభించేలా, ఆ సంపదను ప్రజల దృష్టికి తీసుకురావడంలో ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలు ప్రశంసనీయమైనవి. భావితరాలకు తెలంగాణ అసలు సిసలు చరిత్రను అందించడంలో ఆయన కృషి ఎంతగానో ఉంది.

    ఉపాధ్యాయునిగా ప్రస్థానం..

    రేండ్ల రాజేశ్ ప్రయాణం తొలుత ఒక ఉపాధ్యాయునిగా ప్రారంభమైంది. విద్యా రంగ అభివృద్ధికి, ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారానికి ఆయన తొలి రోజుల్లోనే ఎన్నో పోరాటాలు చేశారు. యువ ఉపాధ్యాయులకు ఒక దిశానిర్దేశకుడిగా, స్ఫూర్తిదాయక శక్తిగా ఎదిగారు. అధికారం చేతికి వచ్చినా అహంకారానికి తావివ్వకుండా ముందుకు సాగారు.

    ఎన్.టి.ఆర్. లైఫ్‌టైమ్ అచీవ్‌మెంట్ అవార్డు ఆయన జీవితకాల సేవలకు లభించిన అత్యున్నత గౌరవం. ఇవాళ సాయంత్రం 5 గంటలకు హైదరాబాద్ చిక్కడపల్లిలోని ప్రసిద్ధ ‘త్యాగరాయ గాన సభ’లో ఈ అవార్డు ప్రదానోత్సవం వైభవంగా జరగనుంది.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    Home/Telangana/Telangana : సచివాలయ ఉద్యోగ సంఘాల నేత రేండ్ల రాజేశ్ కు ‘NTR లైఫ్‌టైమ్ అచీవ్‌మెంట్’ అవార్డు
    Home/Telangana/Telangana : సచివాలయ ఉద్యోగ సంఘాల నేత రేండ్ల రాజేశ్ కు ‘NTR లైఫ్‌టైమ్ అచీవ్‌మెంట్’ అవార్డు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes