    నాంపల్లి అగ్నిప్రమాదం : కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్ - సెల్లార్‌లో రెండు మృతదేహాలు గుర్తింపు

    నాంపల్లి అగ్రిప్రమాద ఘటనలో రెస్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతూనే ఉంది. దట్టమైన పొగ సహాయక చర్యలకు ఆటంకంగా మారింది.  భవనం లోపల చిక్కిపోయిన వారిలో 2 మృతదేహాలను గుర్తించారు. 

    Published on: Jan 25, 2026 9:22 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    నాంపల్లి అగ్రిప్రమాద ఘటనలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. శనివారం మధ్యాహ్నం ఘటన జరగగా… అప్పట్నుంచి నిరంతరంగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతూనే ఉంది. పోలీసు, అగ్నిమాపక శాఖ సిబ్బందితో పాటు ఎన్టీఆర్ఎఫ్ బృందాలు ఈ ఆపరేషన్ లో నిమగ్నమయ్యాయి.

    నాంపల్లి అగ్నిప్రమాద ఘటన
    నాంపల్లి అగ్నిప్రమాద ఘటన

    రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కు దట్టమైన పొగ ఆటంకంగా మారింది. భవనంలో చిక్కున్న ఐదుగురిని గుర్తించేందుకు రెస్క్యూ టీంలు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. సెల్లార్‌ అంతా ఫర్నీచర్‌ పరిచి ఉండటంతో ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి.

    భవనం లోపల చిక్కిపోయిన ఐదుగురిలో… సెల్లార్‌లో రెండు మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. వెంటనే మృతదేహాలను ఉస్మానియా మార్చురీకి తరలించారు. మరో ముగ్గురి కోసం సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

    లోపల దట్టంగా పొగ ఉండటంతో లోపలకు వెళ్లడం కష్టమవుతున్నదని సహాయక బృందాలు చెబుతున్నాయి. భారీ అగ్నిప్రమాదం నేపథ్యంలో… లోపల చిక్కిపోయిన మిగతా ముగ్గురు ప్రాణాలతో ఉండటంపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మంటలతో పాటు పొగ దాటికి చనిపోయి ఉంటారని తెలుస్తోంది.

    మరోవైపు భవనంలో చిక్కుకున్న వారిని గుర్తించేందుకు రెండు రోబో ఫైటర్లను కూడా పంపారు. పొగ దట్టంగా వ్యాపించడంతో సహాయక చర్యలకు ఆటంకంగా మారింది. మంటలు అదుపులోకి వచ్చినా పొగ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో సహాయక బృందాలు లోపలకు వెళ్లలేకపోతున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.

    లోపలి చిక్కిపోయిన వారి కోసం వారి బంధువులు రాత్రంతా వేచి చూశారు. సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేసి తమ వాళ్లను గుర్తించాలని కోరుతున్నారు. వారంతా క్షేమంగా బయటకు రావాలని అక్కడే ప్రార్థనలు చేశారు. వారి ఆర్తనాదాలు అక్కడున్న వారిని కంటతడి పెట్టించాయి.

