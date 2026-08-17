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    విశ్లేషణ : సామాజిక న్యాయానికి స్ఫూర్తి ‘సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్’

    Sardar Sarvai Papanna Goud jayanti : బహుజన చక్రవర్తి సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్ ట్యాంక్‌బండ్‌పై చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. ఆయన పోరాట స్ఫూర్తి, సామాజిక న్యాయం, రాజ్యాధికార చైతన్యంపై ప్రత్యేక విశ్లేషణాత్మక కథనం….

    Published on: Aug 17, 2026, 11:18:59 IST
    By HT Telugu Desk
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    ఆగస్టు 18, 2026 మంగళవారం రోజున తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్‌లోని ట్యాంక్‌బండ్ సాక్షిగా ఒక అద్భుత చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. సుమారు 376 సంవత్సరాల క్రితం, అంటే 1650 ఆగస్టు 18న తెలంగాణ గడ్డపై జన్మించిన మహోన్నత వీరుడు సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ జయంతి వేడుకలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి.

    సామాజిక న్యాయానికి స్ఫూర్తి ‘సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్’
    సామాజిక న్యాయానికి స్ఫూర్తి ‘సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్’

    సుమారు 376 సంవత్సరాల క్రితం, 1650 ఆగస్టు 18న తెలంగాణ గడ్డపై ఒక మహోన్నత వ్యక్తిత్వం ఆవిర్భవించింది. ఆయనే సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్. సామాన్య కుటుంబంలో జన్మించి, తన కాలంలోని సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ అసమానతలను ప్రశ్నిస్తూ, అణగారిన వర్గాల ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడిన వీరుడిగా సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ చరిత్రలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు.

    పాపన్న కేవలం ఒక యుద్ధ వీరుడు కాదు. కోటలను జయించిన సైనిక నాయకుడిగా మాత్రమే ఆయనను చూడటం ఆయన చారిత్రక ప్రాధాన్యతను పరిమితం చేయడమే అవుతుంది. గోల్కొండ కోటను ఏలిన బహుజన చక్రవర్తిగా వివిధ సామాజిక వర్గాలకు చెందిన ప్రజలను సమీకరించి, అప్పటి ఆధిపత్య వ్యవస్థలను సవాలు చేసిన ప్రజా నాయకుడిగా ఆయన తెలంగాణ ప్రజల జ్ఞాపకాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచారు. ఆయన గాథలో ఆత్మగౌరవం, సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం, ప్రజా భాగస్వామ్యం, అధికారంలో భాగస్వామ్యం వంటి విలువలు అంతర్లీనంగా కనిపిస్తాయి.

    17వ శతాబ్దంలోనే సామాజికంగా వెనుకబడిన, అణగారిన వర్గాల ప్రజలను ఏకం చేసి తన పోరాటానికి పునాది వేసిన పాపన్న… అధికారం కొద్దిమంది చేతుల్లోనే కేంద్రీకృతమై ఉండాల్సిన అవసరం లేదని తన కార్యాచరణ ద్వారా చాటిచెప్పిన ప్రజా నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందారు.

    మనిషికి గౌరవం ఉండాలి…! అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడాలి…! అణగారిన వర్గాలకు అవకాశాలు కల్పించాలి...! అధికారంలో అందరికీ భాగస్వామ్యం ఉండాలి. అందుకే నేటికీ బహుజన సమాజానికి సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ ఒక చారిత్రక వీరుడు మాత్రమే కాదు; ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక, సామాజిక న్యాయానికి స్ఫూర్తి, సమానత్వానికి చిహ్నం.

    గోల్కొండతో సహా అనేక కోటలపై తన ప్రభావాన్ని స్థాపించిన పాపన్న సైనిక ప్రతిభతో పాటు తన కాలంలోని రాజకీయ వ్యవస్థలను సవాలు చేసిన నాయకుడిగా చరిత్రలో నిలిచారు. ఆయనతో అనుబంధం ఉన్న ఖిలాషాపూర్ కోటను చారిత్రక వారసత్వ కట్టడంగా అభివృద్ధి చేయడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టడం కూడా ఆయన చారిత్రక ప్రాధాన్యతకు నిదర్శనం.

    నేడు దేశవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా తెలంగాణలో సామాజిక న్యాయం గురించి విస్తృతమైన చర్చ జరుగుతోంది. రాజకీయ పార్టీలు, ప్రభుత్వాలు, ప్రజా సంఘాలు సామాజిక న్యాయం, సమాన అవకాశాలు, ప్రాతినిధ్యం, వెనుకబడిన వర్గాల అభివృద్ధి వంటి అంశాలను ప్రస్తావిస్తున్నాయి.

    అయితే సామాజిక న్యాయం కేవలం ఎన్నికల నినాదంగా మిగిలిపోకూడదు. సామాజిక న్యాయం అంటే ప్రతి కులానికి సమాన గౌరవం. సామాజిక న్యాయం అంటే అవకాశాల్లో సమానత్వం. సామాజిక న్యాయం అంటే అధికారంలో తగిన ప్రాతినిధ్యం. సామాజిక న్యాయం అంటే వనరులపై న్యాయమైన వాటా. సామాజిక న్యాయం అంటే అణగారినవారికి ఆత్మగౌరవంతో జీవించే హక్కు.

    ఈ విలువలు విధానాల్లో, పరిపాలనలో, బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో, విద్యా–ఉద్యోగ అవకాశాల్లో, రాజకీయ ప్రాతినిధ్యంలో ప్రతిబింబించినప్పుడే సామాజిక న్యాయానికి నిజమైన అర్థం వస్తుంది.

    సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ జీవితం నేటి తరానికి ఒక గొప్ప సందేశాన్ని అందిస్తుంది. నిబద్ధత ఉంటే సాధించలేనిది లేదు. పట్టుదల ఉంటే మార్పు సాధ్యమే. ఐక్యత ఉంటే చరిత్రను మార్చగలం. ఆత్మగౌరవం ఉంటే అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించగలం.

    పాపన్నలో ఉన్న నిబద్ధత, పట్టుదల, పోరాట స్ఫూర్తి, ఆత్మగౌరవం, అధికార భాగస్వామ్య ఆకాంక్షలను నేటి తరం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఎవరినీ వ్యతిరేకించడానికి పిలుపు కాదు. ఇది ఎవరిపైనా ద్వేషాన్ని పెంచడానికి పిలుపు కాదు. ఇది ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో సమాన హక్కులు, సమాన అవకాశాలు, సమాన ప్రాతినిధ్యం సాధించేందుకు చైతన్యమయ్యే పిలుపు.

    “మనం చేయకపోతే ఎవరు చేస్తారు? ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడు చేస్తాం?” ఈ ప్రశ్నను ప్రతి బహుజన కుటుంబం, ప్రతి యువకుడు, ప్రతి విద్యార్థి, ప్రతి సామాజిక కార్యకర్త, ప్రతి ప్రజా ప్రతినిధి ఆలోచించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది.

    నేటి ప్రజాస్వామ్యంలో “రాజ్యాధికారం” అంటే కేవలం అధికార కుర్చీని పొందడం కాదు. ప్రజల సమస్యలను అర్థం చేసుకోవడం, ప్రజల కోసం విధానాలు రూపొందించడం, పరిపాలనలో భాగస్వామ్యం కావడం, విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక మరియు రాజకీయ రంగాల్లో సమాన అవకాశాలను సాధించడం — ఇవన్నీ ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాధికారంలో భాగమే. అందువల్ల బహుజన సమాజం విద్యలో, ఉద్యోగాల్లో, వ్యాపారంలో, రాజకీయాల్లో, పరిపాలనలో, ఆర్థిక రంగంలో తన భాగస్వామ్యాన్ని పెంచుకోవాలి.

    రాబోయే తరాల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని నేటి తరం నిర్ణయాత్మకంగా ముందుకు సాగాలి. రాజ్యాంగ విలువలను గౌరవిస్తూ, ప్రజాస్వామ్య మార్గంలో చైతన్యంతో, సంఘటితంగా తమ హక్కులను సాధించుకోవాలి.

    సామాజిక న్యాయం గురించి మాట్లాడే ప్రతి రాజకీయ పార్టీ, ప్రతి ప్రజా ప్రతినిధి సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ చరిత్రను ఒకసారి అధ్యయనం చేయాలి. ప్రజలకు ఇచ్చే హామీల్లో మాత్రమే కాకుండా, విధానాల్లో, బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో, విద్యా అవకాశాల్లో, ఉద్యోగాల్లో, రాజకీయ ప్రాతినిధ్యంలో, సంక్షేమ పథకాల అమలులో సామాజిక న్యాయం ప్రతిబింబించాలి. ప్రధానమంత్రి అయినా, ముఖ్యమంత్రి అయినా, మంత్రి అయినా, ఎంపీ అయినా, ఎమ్మెల్యే అయినా, ఎమ్మెల్సీ అయినా — పదవి ఎంత ఉన్నతమైనదైనా ప్రజల పట్ల బాధ్యత అంతకంటే ఉన్నతమైనది.

    చరిత్ర ప్రతి పాలనను, ప్రతి నిర్ణయాన్ని, ప్రతి సామాజిక విధానాన్ని తనదైన రీతిలో అంచనా వేస్తుంది. అందువల్ల సామాజిక న్యాయం విషయంలో చిత్తశుద్ధి, పారదర్శకత, సమానత్వం, రాజ్యాంగబద్ధత అత్యవసరం.

    సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ ని స్మరించుకోవడం అంటే కేవలం జయంతి వేడుకలు నిర్వహించడం కాదు. ఆయన ఆశయాలను అర్థం చేసుకోవాలి. ఆయన ఆత్మగౌరవాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలి. ఆయన ఐక్యతా స్ఫూర్తిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలి. సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు సమాన గౌరవం కల్పించాలి. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో సామాజిక న్యాయం కోసం కృషి చేయాలి. సమాజంలో ఉన్న ప్రతి కులానికి సమన్యాయం దక్కాలి. ప్రతి వర్గానికి సమాన గౌరవం దక్కాలి. ప్రతి అర్హుడికి సమాన అవకాశం దక్కాలి. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి వర్గానికి తగిన ప్రాతినిధ్యం దక్కాలి. ఇదే సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ను స్మరించుకోవడానికి సరైన మార్గం.

    ఊరు వాడా పాపన్న జయంతి…

    ఆగస్టు 18న సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ జయంతిని ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి పట్టణంలో, ప్రతి వాడలో ఘనంగా నిర్వహించాలి. ఆయన చరిత్రను యువతకు పరిచయం చేయాలి. విద్యార్థులకు ఆయన పోరాట స్ఫూర్తిని తెలియజేయాలి. సామాజిక న్యాయం, సమానత్వం, ఆత్మగౌరవం, ప్రజాస్వామ్యం వంటి విలువలపై చర్చలు నిర్వహించాలి.

    గౌడ్స్ అఫిషియల్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్స్ అసోసియేషన్ (గోపా) రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహిస్తూ, సమాజ హితం కోసం మనమందరం పునరంకితం కావాలి. ట్యాంక్బండ్పై ఆవిష్కృతం కానున్న ఈ చారిత్రక ఘట్టం కేవలం ఒక విగ్రహం లేదా ఒక స్మారక చిహ్నానికి సంబంధించిన కార్యక్రమంగా కాకుండా, సామాజిక న్యాయం, సమానత్వం, ఆత్మగౌరవం, ప్రజాస్వామ్య భాగస్వామ్యానికి కొత్త చైతన్యానికి ప్రతీకగా నిలవాలి…!

    - విశ్లేషణ : డా. బండి సాయన్న గౌడ్, రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, గౌడ్స్ అఫిషియల్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్స్ అసోసియేషన్ (గోపా).

    డా. బండి సాయన్న గౌడ్, రాష్ట్ర అధ్యక్షులు(గోపా)
    డా. బండి సాయన్న గౌడ్, రాష్ట్ర అధ్యక్షులు(గోపా)

    (గమనిక: వ్యాసంలో తెలియపరిచిన అభిప్రాయాలు, విశ్లేషణ రచయిత వ్యక్తిగతం. హిందుస్తాన్ టైమ్స్‌ (హెచ్‌టీ)వి కావు. వీటికి హెచ్‌టీ బాధ్యత వహించదు).

    • HT Telugu Desk
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      HT Telugu Desk

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    Home/Telangana/విశ్లేషణ : సామాజిక న్యాయానికి స్ఫూర్తి ‘సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్’
    Home/Telangana/విశ్లేషణ : సామాజిక న్యాయానికి స్ఫూర్తి ‘సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్’
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