Singareni Recruitment 2026 : సింగరేణిలో 50 నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలు - అప్లికేషన్ ప్రాసెస్, ముఖ్య తేదీలివే
Singareni Internal Recruitment 2026 : సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (SCCL) వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 50 నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాడర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అర్హులైన అంతర్గత అభ్యర్థులు జూన్ 3 నుంచి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
Singareni Internal Recruitment 2026 : సింగరేణి కార్మికులు, ఉద్యోగులకు యాజమాన్యం తీపి కబురు అందించింది. ది సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (SCCL) నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాడర్ పరిధిలోని పలు పారామెడికల్, టెక్నికల్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ప్రకటన ద్వారా మొత్తం 50 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. సంస్థలో ఇప్పటికే పనిచేస్తూ…. నిర్దేశిత అర్హతలు కలిగి ఉన్న అంతర్గత అభ్యర్థులకు (Internal Candidates) మాత్రమే ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ, తేదీలు
అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లయ్ చేసుకోవాలి. సంబంధిత హార్డ్ కాపీని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ జూన్ 3 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం: జూన్ 3వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12:00 గంటల నుంచి లింక్ అందుబాటులోకి వస్తుంది.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ: జూన్ 16వ తేదీ సాయంత్రం 05:00 గంటల వరకు సమయం ఉంటుంది.
- వెబ్సైట్ లింక్: అభ్యర్థులు http://www.scclmines.com/internal లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తు పూర్తి చేసిన తర్వాత…. అభ్యర్థులు సదరు అప్లికేషన్ ప్రింటవుట్తో పాటు తమకు సంబంధించిన విద్యార్హతలు, సర్టిఫికేట్ల జిరాక్స్ కాపీలపై సంతకాలు చేసి జతపరచాలి. ఈ హార్డ్ కాపీలను వారి మైన్స్ లేదా డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ ద్వారా కొత్తగూడెంలోని జనరల్ మేనేజర్ (పర్సనల్) EE & RC కార్యాలయానికి పంపించాల్సి ఉంటుంది. ఈ దరఖాస్తులు జూన్ 23వ తేదీ లోపు లేదా ఆ తేదీ నాటికి సదరు కార్యాలయానికి చేరుకునేలా పంపాలని సర్క్యులర్లో స్పష్టం చేశారు. నిర్దేశిత గడువు ముగిసిన తర్వాత వచ్చే దరఖాస్తులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్వీకరించబోమని అధికారులు వెల్లడించారు.
ఖాళీల వివరాలు
- ఫార్మసిస్ట్ (T&S గ్రేడ్-D): 19 పోస్టులు
- జూనియర్ టెక్నీషియన్ - ల్యాబ్ (Tఅండ్S గ్రేడ్-D): 15 పోస్టులు
- జూనియర్ టెక్నీషియన్ - ఎక్స్-రే (T&S గ్రేడ్-D): 06 పోస్టులు
- ఈసీజీ/2డీ ఎకో/టీఎంటీ/హోల్టర్ టెక్నీషియన్ (Tఅండ్ S గ్రేడ్-D): 03 పోస్టులు
- ఫిజియోథెరపిస్ట్ (T&S గ్రేడ్-B): 02 పోస్టులు
- డైటీషియన్ (T అండ్ S గ్రేడ్-B): 02 పోస్టులు
- హెల్త్ ఎడ్యుకేటర్ (Tఅండ్ S గ్రేడ్-D): 02 పోస్టులు
- రిఫ్రాక్షనిస్ట్ (T అండ్ S గ్రేడ్-D): 01 పోస్టు
