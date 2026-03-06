Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Telangana Governor : తెలంగాణ కొత్త గవర్నర్‌గా శివప్రతాప్ శుక్లా

    తెలంగాణ నూతన గవర్నర్‌గా శివ ప్రతాప్ శుక్లా నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుతం హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్‌గా ఉన్న ఆయనను రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము తెలంగాణకు బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

    Published on: Mar 06, 2026 9:16 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్‌గా శివప్రతాప్‌ శుక్లా నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆయన హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌ గవర్నర్‌గా వ్యవహరిస్తుండగా… ఆయన్ను తెలంగాణకు బదిలీ చేశారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ గవర్నర్‌ గా ఉన్న జిష్ణుదేవ్‌ వర్మను మహారాష్ట్ర గవర్నర్‌గా బదిలీ చేశారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

    తెలంగాణ కొత్త గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా
    తెలంగాణ కొత్త గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా

    కొత్త గవర్నర్ శివపత్రాప్ శుక్లా నేపథ్యం…

    • కొత్త గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా 1952 ఏప్రిల్‌ 1న ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని గోరఖ్‌పుర్‌ జిల్లా రుద్రాపుర్‌ గ్రామంలో జన్మించారు.
    • రుద్రాపుర్‌లో ప్రాథమిక విద్య, గోరఖ్‌పుర్‌లో కాలేజీ విద్య పూర్తిచేశారు. న్యాయశాస్త్రంలో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.
    • చదువుకునే రోజుల్లో అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ (ఏబీవీపీ) సంస్థాగత కార్యదర్శిగా పనిచేశారు.
    • 1983లో శివపత్రాప్ శుక్లా భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు. 1989లో తొలిసారి గోరఖ్‌పుర్‌ నగర అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు.
    • 1991లో రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు. విద్యాశాఖ సహాయమంత్రిగా స్వతంత్ర హోదాలో పనిచేశారు.
    • 1993, 1996 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు 1996లో కల్యాణ్‌సింగ్, రామ్‌ప్రకాశ్‌ గుప్తా, రాజ్‌నాథ్‌ల ప్రభుత్వాల్లోనూ మంత్రిగా పని చేశారు. 2
    • 2016లో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ నుంచి రాజ్యసభకు ఎంపికయ్యారు.
    • 2017లో కేంద్ర ఆర్థికశాఖ సహాయమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
    • 2023 ఫిబ్రవరిలో హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ గవర్నర్‌గా నియమితులయ్యారు.
    recommendedIcon
    News/Telangana/Telangana Governor : తెలంగాణ కొత్త గవర్నర్‌గా శివప్రతాప్ శుక్లా
    News/Telangana/Telangana Governor : తెలంగాణ కొత్త గవర్నర్‌గా శివప్రతాప్ శుక్లా
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes