    విద్యార్థి కర్ణభేరి దెబ్బతినేలా కొట్టిన ఉపాధ్యాయుడు.. వినికిడి శక్తి కోల్పోయిన బాలుడు!

    మహబూబ్‌న‌గర్ జిల్లా జడ్చర్లలో ఓ ఉపాధ్యాయుడు విచక్షణ కోల్పోయాడు. విద్యార్థి కర్ణభేరి దెబ్బతినేలా కొట్టాడు.

    Published on: Nov 10, 2025 6:10 PM IST
    By Anand Sai
    కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు ప్రవర్తించే తీరుతో పాఠశాలకు పిల్లలను పంపాలంటే తల్లిదండ్రులు భయపడిపోతున్నారు. తాజాగా మహబూబ్‌న‌గర్ జిల్లా జడ్చర్లలోని స్వామి నారాయణ గురుకుల పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు.. విద్యార్థిని దారుణంగా కొట్టాడు. విచక్షణ కోల్పోయి కొట్టడంతో విద్యార్థి కర్ణభేరి దెబ్బతింది. దీంతో ఆగ్రహించిన విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థి సంఘాలు పాఠశాల వద్ద ఆందోళనకు దిగాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

    బాధిత విద్యార్థి
    జడ్చర్లలో స్వామినారాయణ ఇంటర్నేషనల్ గురుకుల పాఠశాలలో హాస్టల్లో ఉంటూ సిద్ధార్థ అనే విద్యార్థి ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నాడు. అల్లరి చేస్తున్నాడని ఉపాధ్యాయుడు నాగరాజు విచక్షణ కోల్పోయి విద్యార్థిని కొట్టాడు. ఎడమ చెవిపై కొట్టడంతో సిద్ధార్థ చెవికి బాగా దెబ్బ తగిలింది. ఈ విషయాన్ని తల్లిదండ్రులు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు.

    తల్లిదండ్రులు వచ్చి విద్యార్థిని హాస్టల్ నుంచి ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. ఇంటికి వెళ్లిన అనంతరం విద్యార్థికి చెవి నొప్పి రావడంతో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. వైద్యులు గమనించి కర్ణభేరి బాగా దెబ్బతిని ప్రస్తుతానికి వినికిడి కోల్పోయిందని తెలిపారు. దీంతో విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు ఆగ్రహించి.. పాఠశాల వద్దకు చేరుకున్నారు. తమ కుమారుడిని కొట్టడంతో వినికిడి కోల్పోయాడాని మండిపడ్డారు. తమకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

    అయితే పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ వచ్చి.. విద్యార్థిని కొట్టిన ఉపాధ్యాయుడిని సస్పెండ్ చేశామని చెప్పారు. కానీ అతడిని పాఠశాలలోనే ఓ గదిలో దాచి పెట్టారు. ఈ విషయాన్ని గమనించిన విద్యార్థి కుటుంబ సభ్యులు దాడికి దిగారు. దీంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. విద్యార్థి సంఘాలు కూడా ఆందోళన చేశాయి. పోలీసులు ఘటన స్థలానికి వచ్చి ఆందోళన విరమింప చేసే ప్రయత్నం చేశారు.

