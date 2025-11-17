Edit Profile
    ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై మేం నిర్ణయం తీసుకోవాలా? తెలంగాణ స్పీకర్‌కు సుప్రీం కోర్టు బిగ్‌షాక్

    తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్‌కు సుప్రీం కోర్టు బిగ్‌షాక్ ఇచ్చింది. ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పింది. ఈ సందర్భంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

    Published on: Nov 17, 2025 1:05 PM IST
    By Anand Sai
    సుప్రీం కోర్టు తెలంగాణ స్పీకర్‌ను హెచ్చరించింది. తెలంగాణ స్పీకర్ కోర్టు ధిక్కారానికి పాల్పడ్డారని వ్యాఖ్యానించింది. తెలంగాణ అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఫిరాయించిన 10 మంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలని కోరుతూ బీఆర్‌ఎస్ నేతలు దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను సీజేఐ బీఆర్ గవాయ్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం విచారించింది.

    తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్‌పై సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలు
    తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్‌పై సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలు

    జులై 31,2025న అనర్హత పిటిషన్లపై 3 నెలల్లోగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని స్పీకర్‌ను సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించింది. ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై మూడు నెలల్లోగా నిర్ణయం తీసుకోకపోవడంపై కోర్టు ధిక్కార పిటిషన్‌ను కూడా కేటీఆర్ దాఖలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా విచారణ చేసిన దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

    ఎమ్మెల్యేల అనర్హతపై మీరు నిర్ణయం తీసుకుంటారా? మేము తీసుకోవాలా ? అని తెలంగాణ స్పీకర్‌పై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపు వ్యవహారంలో కోర్టుధిక్కరణ పిటిషన్‌పై తెలంగాణ స్పీకర్‌కు సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. కోర్టుధిక్కారంపై నాలుగు వారాల్లోగా జవాబు చెప్పాలని స్పీకర్‌ను సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించింది.

    మూడు నెలల్లోగా నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం కోర్టు ధిక్కారమేనని జస్టిస్ బీఆర్ గవాయి ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు. 4 వారాల్లోగా విచారణ పూర్తి చేస్తామని స్పీకర్ తరపున న్యాయవాదులు అభిషేక్ సింగ్ , ముకుల్ రోహత్గి కోర్టుకు చెప్పారు.

    వచ్చే వారంలోగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని, స్పీకర్ కోర్టు ధిక్కారాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించింది సుప్రీం కోర్టు. స్పీకర్‌కు రాజ్యాంగ రక్షణ పొందలేడని మేం ఇప్పటికే చెప్పామని గుర్తు చేసింది.

    'ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై వచ్చే వారం లోపలే నిర్ణయం తీసుకోవాలి. లేదంటే స్పీకర్ కోర్టు ధిక్కారణకు సిద్ధం కావాలి. స్పీకర్‌కు రాజ్యాంగ రక్షణ లేదని మేం ముందే చెప్పాం.. న్యూ ఇయర్ ఎక్కడ జరుపుకోవాలో ఆయనే నిర్ణయించుకోవాలి.' అంటూ చీఫ్ జస్టిస్ బీఆర్ గవాయి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మిగతా పిటిషన్ పై ప్రతి వాదులకు నోటీసులు జారీ చేసిన చీఫ్ జస్టిస్.. నాలుగు వారాల్లో మ్యాటర్ వింటాం అంటూ చెప్పారు.

    News/Telangana/ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై మేం నిర్ణయం తీసుకోవాలా? తెలంగాణ స్పీకర్‌కు సుప్రీం కోర్టు బిగ్‌షాక్
