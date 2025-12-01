తెలంగాణలో పెండింగ్ ట్రాఫిక్ చలాన్లపై తగ్గింపు.. ఈ ఛాన్స్ మిస్ చేసుకోకండి!
మీ వాహనంపై ట్రాఫిక్ చలాన్లు ఉన్నాయా? అయితే ఆలస్యం చేయకుండా ఈసారి క్లియర్ చేసుకోండి. మీకోసం మంచి అవకాశం వస్తుంది.
పెండింగ్ ట్రాఫిక్ చలాన్లు ఉన్నవారికి మంచి ఛాన్స్ వచ్చింది. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించినవారికి ఉపశమనం కలిగించే వార్త ఏంటంటే డిసెంబర్ రెండో వారంలో జరగనున్న దేశవ్యాప్త లోక్ అదాలత్లో పెండింగ్ చలాన్లపై 50 శాతం నుండి 100 శాతం వరకు తగ్గింపును అందుకోవచ్చు.
డిసెంబర్ 13వ తేదీన జరిగే జాతీయ లోక్ అదాలత్లో పెండింగ్ చలాన్లు, పెనాల్టీలు సెటిల్ చేసుకోవచ్చు. భారీగా తగ్గింపును కూడా పొందవచ్చు.
డిసెంబర్ 13న లోక్ అదాలత్ జరుగుతుంది. తెలంగాణతోపాటుగా మరికొన్ని రాష్ట్రాలు రాయితీ ట్రాఫిక్ చలాన్లను అందించడంలో పాల్గొంటాయి. తెలంగాణ, పశ్చిమ బెంగాల్, ఢిల్లీ, హర్యానా, పంజాబ్, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, గుజరాత్, తమిళనాడు, కర్ణాటక, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలు ఈ అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాయి.
హెల్మెట్ లేదా సీట్ బెల్ట్ లేకుండా వాహనం నడపడం, రెడ్ సిగ్నల్స్ జంప్, అతివేగం, తప్పు పార్కింగ్, గడువు ముగిసిన పీయూసీ, చెల్లుబాటు అయ్యే లైసెన్స్ లేకుండా డ్రైవింగ్ చేయడం, నంబర్ ప్లేట్లు లేకపోవడం లేదా అసంపూర్ణ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్, తప్పుగా జారీ చేసిన చలాన్లు, పెండింగ్లో ఉన్న పాత ఈ-చలాన్లను లోక్ అదాలత్ సందర్భంగా సెటిల్ చేసుకోవచ్చు.
అయితే, మద్యం సేవించి వాహనం నడపడం, హిట్ అండ్ రన్, ర్యాష్ డ్రైవింగ్, గాయం లేదా మరణం వంటి తీవ్రమైన ఉల్లంఘనలకు ఈ మినహాయింపు వర్తించదని అధికారులు తెలిపారు.
చలాన్లు చెల్లించాలి అనుకునేవారు లోక్ అదాలత్ రోజున ఆర్సీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఐడీ ప్రూఫ్, చలాన్ పత్రాలతో లోక్ అదాలత్ నిర్వహించే కోర్టుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. న్యాయమూర్తులు, ట్రాఫిక్ అధికారులు డిస్కౌంట్, చలాన్లు ఎంతా చెల్లించాలో చెబుతారు. కొన్ని కేసుల్లో మెుత్తం చలాన్లు కూడా మాఫీ కావొచ్చు.
టోకెన్ కావాల్సి వస్తే NALSA వెబ్సైట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి. ఫామ్ ఫిల్ చేసి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ పొందుపర్చాలి. తర్వాత ఫోన్ లేదంటే మెయిల్కి టోకెన్ నెంబర్ వస్తుంది. దానిపై టైమ్ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో పెండింగ్ చలాన్లు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రత్యక్షంగా లోక్ అదాలత్తో హాజరుకావాలి. నిర్ణయించిన మెుత్తాన్ని క్యాష్ లేదా యూపీఐ ద్వారా చెల్లించాలి.