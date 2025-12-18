తెలంగాణ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంకుల్లో ఉద్యోగాలు - నోటిఫికేషన్ వివరాలు, ముఖ్య తేదీలివే
తెలంగాణ డీసీసీబీ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. కోఆపరేటివ్ ఇంటర్న్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 7 ఖాళీలున్నాయి. ఈనెల 23వ తేదీలోపు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవాలి.
Published on: Dec 18, 2025 3:41 PM IST
By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
తెలంగాణ స్టేట్ కో-ఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (TSCAB) నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా పలు జిల్లా సహకార కేంద్ర బ్యాంకులలో (DCCBs) కో-ఆపరేటివ్ ఇంటర్న్స్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 7 ఖాళీలున్నాయి.
ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా ఆదిలాబాద్ డీసీసీబీలో ఒక పోస్టును, ఖమ్మం డీసీసీబీ -1 పోస్టు, కరీంనగర్ డీసీసీబీ -1, మహబూబ్ నగర్ - 01, నల్గొండ- 01, నిజామాబాద్ డీసీసీబీ 01, వరంగల్ డీసీసీబీలో ఒక పోస్టును రిక్రూట్ చేస్తారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఈనెల 23వ తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
నోటిఫికేషన్ ముఖ్య వివరాలు:
- ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - తెలంగాణ స్టేట్ కో-ఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్
- ఉద్యోగాలు -కో-ఆపరేటివ్ ఇంటర్న్స్
- మొత్తం ఖాళీలు - 7
- అర్హతలు - గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్, కో-ఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్, అగ్రి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ విభాగాలలో ఏదో ఒకదానిలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. రూరల్ డెవలప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ లేదా రెండేండ్ల పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉత్తీర్ణత పొంది ఉండాలి.
- కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్పై ప్రావీణ్యం ఉండాలి. తెలుగు భాషపై పట్టు (మాట్లాడటం, చదవడం, రాయడం) తప్పనిసరి.
- అభ్యర్థుల వయస్సు 21 నుంచి 30 ఏండ్ల మధ్యలో ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం, రిజర్వ్డ్ వర్గాలకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
- ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. 25 వేల జీతం చెల్లిస్తారు.
- దరఖాస్తు విధానం - https://tgcab.bank.in/notifications వెబ్ సైట్ నుంచి అప్లికేషన్ ఫారమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అవసరమైన ధ్రువపత్రాల జిరాక్స్ సెట్ ను జతచేసి ఆఫ్లైన్ విధానంలో పంపించాలి.
- దరఖాస్తులకు చివరితేదీ - 23 డిసెంబర్ 2025
- పంపాల్సిన చిరునామా - "ది డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ది తెలంగాణ స్టేట్ కో–ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, ట్రూప్ బజార్, హైదరాబాద్ – 500001.
- అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://tgcab.bank.in/notifications
- హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్ - 040-24685536/559