    తెలంగాణ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంకుల్లో ఉద్యోగాలు - నోటిఫికేషన్ వివరాలు, ముఖ్య తేదీలివే

    తెలంగాణ డీసీసీబీ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. కోఆపరేటివ్ ఇంటర్న్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 7 ఖాళీలున్నాయి. ఈనెల 23వ తేదీలోపు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవాలి.

    Published on: Dec 18, 2025 3:41 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    తెలంగాణ స్టేట్ కో-ఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (TSCAB) నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా పలు జిల్లా సహకార కేంద్ర బ్యాంకులలో (DCCBs) కో-ఆపరేటివ్ ఇంటర్న్స్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 7 ఖాళీలున్నాయి.

    టీజీ డీసీసీబీ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్
    ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా ఆదిలాబాద్ డీసీసీబీలో ఒక పోస్టును, ఖమ్మం డీసీసీబీ -1 పోస్టు, కరీంనగర్ డీసీసీబీ -1, మహబూబ్ నగర్ - 01, నల్గొండ- 01, నిజామాబాద్ డీసీసీబీ 01, వరంగల్ డీసీసీబీలో ఒక పోస్టును రిక్రూట్ చేస్తారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఈనెల 23వ తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

    నోటిఫికేషన్ ముఖ్య వివరాలు:

    • ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - తెలంగాణ స్టేట్ కో-ఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్
    • ఉద్యోగాలు -కో-ఆపరేటివ్ ఇంటర్న్స్
    • మొత్తం ఖాళీలు - 7
    • అర్హతలు - గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి మార్కెటింగ్ మేనేజ్‌మెంట్, కో-ఆపరేటివ్ మేనేజ్‌మెంట్, అగ్రి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ విభాగాలలో ఏదో ఒకదానిలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. రూరల్ డెవలప్‌మెంట్ మేనేజ్‌మెంట్ లేదా రెండేండ్ల పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉత్తీర్ణత పొంది ఉండాలి.
    • కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్‌పై ప్రావీణ్యం ఉండాలి. తెలుగు భాషపై పట్టు (మాట్లాడటం, చదవడం, రాయడం) తప్పనిసరి.
    • అభ్యర్థుల వయస్సు 21 నుంచి 30 ఏండ్ల మధ్యలో ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం, రిజర్వ్డ్ వర్గాలకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
    • ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. 25 వేల జీతం చెల్లిస్తారు.
    • దరఖాస్తు విధానం - https://tgcab.bank.in/notifications వెబ్ సైట్ నుంచి అప్లికేషన్ ఫారమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అవసరమైన ధ్రువపత్రాల జిరాక్స్ సెట్ ను జతచేసి ఆఫ్లైన్ విధానంలో పంపించాలి.
    • దరఖాస్తులకు చివరితేదీ - 23 డిసెంబర్ 2025
    • పంపాల్సిన చిరునామా - "ది డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ది తెలంగాణ స్టేట్ కో–ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, ట్రూప్ బజార్, హైదరాబాద్ – 500001.
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://tgcab.bank.in/notifications
    • హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్ - 040-24685536/559
