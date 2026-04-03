    తెలంగాణ RTA m-Wallet తొలగింపు.. ఇందులో మీ డేటా సేవ్ చేసుకోవచ్చు

    RTA m-Wallet యాప్‌ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తొలగించింది. దాని స్థానంలో మరో రెండు యాప్స్‌ను జనాలు ఉపయోగించుకోవచ్చు.

    Published on: Apr 03, 2026 6:06 AM IST
    By Anand Sai
    డ్రైవింగ్ లైసెన్సులు, వాహన రిజిస్ట్రేషన్ వంటి ముఖ్యమైన పత్రాలను భద్రపరిచే RTA m-Wallet యాప్‌ను రవాణా శాఖ, యాప్ స్టోర్, ప్లే స్టోర్ నుండి తొలగించింది. రవాణా శాఖ అధికారుల ప్రకారం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం తన సిస్టమ్‌లను 'Sarathi', 'Vahan' ప్లాట్‌ఫారమ్‌లతో అనుసంధానించే(integrate) ప్రక్రియలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. 'Sarathi' పోర్టల్ లెర్నర్స్, డ్రైవింగ్ లైసెన్సుల జారీ, ఉన్న లైసెన్సుల పునరుద్ధరణ లేదా నకలు ప్రతిల జారీ, వ్యక్తిగత సమాచార అప్డేట్స్ వంటి కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తుంది. కాగా 'Vahan' పోర్టల్ వాహన రిజిస్ట్రేషన్, ఫిట్‌నెస్ ధృవీకరణ, పన్నులు, అనుమతులకు సంబంధించిన వ్యవహారాలను పర్యవేక్షిస్తుంది.

    ఆర్టీఏ ఎం వ్యాలెట్ తొలగింపు
    ఆర్టీఏ ఎం వ్యాలెట్ తొలగింపు

    RTA m-Wallet గురించి తమకు కొన్ని ఫిర్యాదులు వచ్చాయని రవాణా శాఖ అధికారులు తెలిపారు. కొన్ని నెలలుగా శాఖకు సంబంధించిన డేటా Vahan, Sarathi పోర్టల్‌లతో అనుసంధానిస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియలో DigiLocker కూడా ఒక భాగంగా ఉంటుంది. దీనిలో డ్రైవింగ్ లైసెన్సుల వంటి పత్రాలను భద్రపరచుకోవచ్చు.

    ఇటీవలే రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ వాహన్ పోర్టల్‌ను ప్రారంభించారు. దీనితో రాష్ట్రం జాతీయ వాహన డేటాబేస్‌తో అనుసంధానమైంది. సమర్థవంతమైన డేటా నిర్వహణకు, ప్రభుత్వ పాలనకు అత్యంత ఆవశ్యకమైన ఆధునిక సాంకేతికతను స్వీకరించడానికి ఈ చర్య నాంది పలికిందని పొన్నం గతంలో అన్నారు.

    ఇదిలా ఉండగా 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రవాణా శాఖ మొత్తం రూ.7,097.38 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించినట్లు గురువారం ప్రకటించింది. ఇది గత ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే 2.70 శాతం వృద్ధి. ఈ కాలానికి గాను రూ.8,535 కోట్ల మొత్తం ఆదాయ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోగా 83.16 శాతం అంటే రూ.7,097.38 కోట్లను సాధించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

    ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగం జీవితకాల పన్ను(Life Time Tax) వసూళ్ల ద్వారా లభించింది. ఇది రూ.4,714.63 కోట్లుగా నమోదైందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో త్రైమాసిక పన్ను రూ.961.02 కోట్లు, వివిధ రుసుములు, సేవా ఛార్జీలు రూ.820.09 కోట్లుగా ఉన్నాయి. చలాన్ల ద్వారా రూ.310.80 కోట్లు, తనిఖీల వంటి అమలు కార్యకలాపాల ద్వారా రూ.212.49 కోట్లు, గ్రీన్ టాక్స్ వసూళ్ల ద్వారా రూ.78.35 కోట్లు ఆదాయం సమకూరింది.

    అంతేకాకుండా 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం 91,637 విద్యుత్ వాహనాలు(Electric Vehicles) రిజిస్టర్ అయినట్లు కూడా రవాణా శాఖ పేర్కొంది. లైఫ్ ట్యాక్స్ మినహాయింపునకు సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చొరవతో ఈ మినహాయింపుల విలువ రూ.769.81 కోట్లకు చేరింది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Telangana/తెలంగాణ RTA M-Wallet తొలగింపు.. ఇందులో మీ డేటా సేవ్ చేసుకోవచ్చు
    Home/Telangana/తెలంగాణ RTA M-Wallet తొలగింపు.. ఇందులో మీ డేటా సేవ్ చేసుకోవచ్చు
