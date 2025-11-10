Edit Profile
    ప్రముఖ రచయిత అందెశ్రీ ఇకలేరు.. అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు!

    ప్రముఖ రచయిత అందెశ్రీ (64) కన్నుమూశారు. తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన ఆయన చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. అందెశ్రీ అంత్యక్రియలను అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

    Published on: Nov 10, 2025 8:45 AM IST
    By Anand Sai
    ప్రముఖ కవి, రచయిత అందెశ్రీ ఇకలేరు. ఆదివారం రాత్రిపూట హైదరాబాద్‌ నివాసంలో తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఆయనను కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే పరిస్థితి విషమించడంతో అందెశ్రీ మరణించారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో అందెశ్రీది కీలక పాత్ర. అందెశ్రీ రాసిన జయ జయహే తెలంగాణను ప్రభుత్వం రాష్ట్ర గీతంగా గుర్తించింది.

    అందె శ్రీ కన్నుమూత
    అందె శ్రీ కన్నుమూత

    అందెశ్రీ కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఆదివారం రాత్రిపూట లాలాగూడలోని నివాసంలో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి పడిపోయారు. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ పరిస్థితి విషమించి తుది శ్వాస విడిచారు.

    అందెశ్రీ 1961 జులై 18వ తేదీన ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా మద్దూరు మండలం రేబర్తిలో(ఇప్పుడు సిద్దిపేట జిల్లా)లో జన్మించారు. అసలు పేరు అందె ఎల్లన్న. తర్వాత అందెశ్రీగా అందరికీ పరిచయమయ్యారు. భవన నిర్మాణ కార్మికుడిగా పని చేసిన అందెశ్రీ పాఠశాల చదువు లేకుండానే కవిగా రాణించారు.

    అనేక పాటలను రచించారు. మాయమై పోతున్నడమ్మ మనిషన్నవాడు అనేపాటతో మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. తెలంగాణ ఉద్యమంలో అందెశ్రీ కీలక పాత్ర పోషించారు. తన పాటలతో జనాలను ఉత్తేజపరిచారు. తర్వాత తర్వాత ఎన్నో పాటలను రాశారు.

    కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డాక్టరేట్ అందుకున్నారు. గంగ సినిమాకు నంది పురస్కారం కూడా వచ్చింది. 2014లో అకాడమీ ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్లోబల్ పీస్ డాక్టరేట్, 2015 దాశరథి సాహితీ పురస్కారం, రావూరి భరద్వాజ సాహితీ పురస్కారం, 2022 జానకమ్మ జాతీయ పురస్కారం, 2024 దాశరథి కృష్ణమచార్య సాహితీ పురస్కారం అందుకున్నారు.

    సీఎం రేవంత్ దిగ్భ్రాంతి

    అందెశ్రీ మరణంపై ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. అందెశ్రీ మరణం తెలంగాణ సాహితీ లోకానికి తీరని లోటు అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతం జయ జయహే రాసిన సమయంలో అందెశ్రీ మాటలను సీఎం గుర్తు చేసుకున్నారు. తెలంగాణ సాహితీ శిఖరం నేలకూలిందన్నారు. తెలంగాణ సాధనకు అందెశ్రీ చేసిన కృషి చాలా గొప్పదని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. అందెశ్రీ అంత్యక్రియలను అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణరావును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు.

    తెలంగాణకు తీరని లోటు : కేసీఆర్

    అందెశ్రీ మరణంపై బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం సాగిన సాంస్కృతిక ఉద్యమంలో కవిగా తన పాటలతో, సాహిత్యంతో కీలక పాత్ర పోషించారని కేసీఆర్ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఉద్యమ కాలంలో అందెశ్రీతో తనకున్న అనుబంధాన్ని స్మరించుకున్నారు. అందెశ్రీ మరణం తెలంగాణకు తీరని లోటు అన్నారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

