TG FSL Recruitment 2025 : ఫోరెన్సిక్‌ సైన్స్‌ ల్యాబొరేటరీలో 60 ఖాళీలు - మరికొన్ని గంటలే గడువు, వెంటనే అప్లయ్ చేసుకోండి

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లేబొరేటరీస్లో ఖాళీగా ఉన్న 60 ఉద్యోగాల భర్తీకి దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. అయితే ఈ గడువు మరికొన్ని గంటల్లో ముగియనుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు… డిసెంబర్ 15వ తేదీలోపు అప్లయ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా సైంటిఫిక్ ఆఫీసర్, సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్, ల్యాబోరేటరీ టెక్నీషియన్, ల్యాబోరేటరీ అటెండెంట్ పోస్టులను రిక్రూట్ చేస్తారు. మొత్తం 13 రకాల పోస్టులున్నాయి. పీజీ, డిగ్రీ, ఇంటర్ విద్యా అర్హతల ఆధారంగా ఈ పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. 30 మార్కులకు రాత పరీక్ష, విద్యా అర్హతల్లో సాధించిన ఉత్తీర్ణతకు 70 శాతం మార్కులుంటాయి.
హోం పేజీలోని FSL (టెక్నికల్ పోస్టు) రిక్రూట్ మెంట్ 2025 పైకి వెళ్లాలి.
ఇక్కడ అప్లయ్ అనే ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి.
మీ ప్రాథమిక వివరాలు, మొబైల్ నెంబర్, ఆధార్ నెంబర్ తో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
నిర్ణయించిన దరఖాస్తు ఫీజును చెల్లించన తర్వాత… అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఓపెన్ అవుతుంది.
చివర్లో సబ్మిట్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేసి దరఖాస్తు ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ పై నొక్కి కాపీని పొందవచ్చు.
దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల వయసు 01.07.2025 నాటికి 18 నుంచి 34 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. సైంటిఫిక్ ఆఫీసర్, సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు రూ.2,000 (ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు రూ.1000) చెల్లించాలి. ఇక ల్యాబ్ టెక్నీషియన్కు రూ.1200(ఎస్సీ/ఎస్టీలకు రూ.600), ల్యాబ్ అటెండెంట్కు రూ.1000(ఎస్సీ/ఎస్టీలకు రూ.500) పేమెంట్ చేయాలి. https://www.tgprb.in/ వెబ్ సైట్ లో నోటిఫికేషన్ తో పాటు సిలబస్ వివరాలను చూడొచ్చు.