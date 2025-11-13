నవంబర్ 19న ఇందిరమ్మ చీరలు పంపిణీ.. అందుకోనున్న 64 లక్షల మందికిపైగా మహిళలు!

మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా నవంబర్ 19న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 64 లక్షలకు పైగా మహిళా స్వయం సహాయక బృంద సభ్యులకు ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకంలో భాగంగా చీరలు పంపిణీ చేయనుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. బీఆర్ఎస్ హయాంలో అమలు చేసిన బతుకమ్మ చీరలు పథకాన్ని భర్తీ చేయడానికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ చీరల పథకం తీసుకొచ్చింది. ప్రతి మహిళకు రెండు చీరలు అందుతాయని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
మొదట అక్టోబర్లో బతుకమ్మ, దసరా పండుగల సమయంలో పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించారు. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికల నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసింది. తర్వాత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమలులోకి వచ్చినందున వాయిదా పడింది. అయితే ఈ ఎన్నికలలో వెనుకబడిన తరగతులకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లను తెలంగాణ హైకోర్టు నిలిపివేసింది.
తర్వాత, భారత ఎన్నికల సంఘం అక్టోబర్ 13న జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికను ప్రకటించింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని అధికార కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నవంబర్ పూర్తి స్థాయిలో ప్రచారంలో నిమగ్నమై ఉంది. ఉప ఎన్నిక ముగిసి, ఇందిరా గాంధీ జయంతి దగ్గరకు వస్తున్నందున చాలా కాలంగా వాయిదా పడుతున్న చీరల పంపిణీని కొనసాగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఇందిరమ్మ చీరల పథకం కింద గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో SERP, పట్టణ ప్రాంతాల్లో MEPMA ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ల పర్యవేక్షణలో చీరలు పంపిణీ అవుతాయి. తెలంగాణలో ప్రస్తుతం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దాదాపు 4.35 లక్షల స్వయం సహాయక బృందాలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 1.70 లక్షలు ఉన్నాయి. మొత్తం 64.69 లక్షల మంది మహిళా లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. సజావుగా పంపిణీ జరిగేలా చూసేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అన్ని జిల్లాల్లోని గిడ్డంగులకు అవసరమైన స్టాక్ను సరఫరా చేసింది.
గత ఏడాది ఆగస్టు 7న జరిగిన జాతీయ చేనేత దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా మహిళా స్వయం సహాయక బృంద సభ్యులకు ఏటా రెండు చీరలు అందిస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. ఈ ఏడాది ప్రభుత్వం ఒక్కో చీరకు రూ.480 కేటాయించింది.
రాజన్న-సిర్సిల్ల, కరీంనగర్, హనుమకొండ జిల్లాల్లోని చేనేత కార్మికుల సంఘాలు ఇందిర మహిళా శక్తి పథకం కింద చీరలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. సిరిసిల్లలో మాత్రమే సుమారు 131 నేత యూనిట్లు ఉత్పత్తి ఆర్డర్లను అందుకున్నాయి. మొత్తం 4.24 కోట్ల మీటర్ల ఫాబ్రిక్ అవసరం. రెండు దశల్లో ఆర్డర్లు జారీ అయ్యాయి. ఒక్కొక్కటి 2.12 కోట్ల మీటర్లు, ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో దాదాపు 6,900 మంది నేత కార్మికులు పాల్గొన్నారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ముందు ఇందిరా గాంధీ జయంతి నాడు ఇందిరమ్మ చీరల పథకాన్ని ప్రారంభించడం వల్ల మహిళా ఓటర్లలో బలమైన స్పందన లభిస్తుందని అధికార కాంగ్రెస్ విశ్వసిస్తోంది. దీనితో చేనేత రంగాన్ని ప్రోత్సహించడమే కాకుండా, రాష్ట్ర ఓటర్లలో దాదాపు సగం మంది ఉన్న మహిళలతో సంబంధాన్ని బలోపేతం చేస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
