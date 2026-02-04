Edit Profile
    TG HC Recruitment : హైకోర్టులో డ్రైవర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - మంచి జీతం, ఇవిగో వివరాలు..!

    తెలంగాణ హైకోర్టు నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా 9 డ్రైవర్ పోస్టులను రిక్రూట్ చేయనున్నారు. ఫిబ్రవరి 7వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు.

    Published on: Feb 04, 2026 12:53 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    డ్రైవర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి తెలంగాణ హైకోర్టు నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా 9 ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు. అర్హత గల అభ్యర్థులు ఫిబ్రవరి 7వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇందుకు ఫిబ్రవరి 28వ తేదీని తుది గడువుగా నిర్ణయించారు. ఈ పోస్టులన్నీ కూడా ఓపెన్ కేటగిరిలోనే భర్తీ చేయనున్నట్లు నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు.

    తెలంగాణ హైకోర్టు
    డ్రైవర్ పోస్టుల నోటిఫికేషన్ - ముఖ్య వివరాలు:

    • ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - హైకోర్టు, తెలంగాణ రాష్ట్రం
    • ఉద్యోగాలు - డ్రైవర్
    • ఖాళీలు - 09
    • పదో తరగతిలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. తెలుగు చదవం, రాయటం వచ్చి ఉండాలి.
    • 2026 జులై 1వ తేదీ నాటికి 46 ఏళ్లు మించకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీకి 5 ఏళ్లు, పీహెచ్‌ అభ్యర్థులకు 10 ఏళ్లు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
    • దరఖాస్తు విధానం - ఆన్ లైన్
    • దరఖాస్తు ఫీజు కింద రూ.500 చెల్లించాలి.
    • దరఖాస్తులు ప్రారంభం - 7 ఫిబ్రవరి 2026
    • దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 28 ఫిబ్రవరి 2026
    • జీతం - రూ.22,900 - రూ.69,150.
    • స్కిల్ టెస్ట్‌ ఆధారంగా రిక్రూట్ మెంట్ చేస్తారు. ఇందులో మెరిట్ సాధించిన అభ్యర్థులను గుర్తిస్తారు.
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://tshc.gov.in/s

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ పీడీఎఫ్ చూడొచ్చు

