TG Muncipal Polling Live Updates : తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికలు - కొనసాగుతున్న పోలింగ్
రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభం కాగా.. సాయంత్రం 5 గంటలతో ముగుస్తుంది. కొన్నిచోట్ల సాంకేతిక సమస్యలు రాగా.. మరికొన్ని చోట్ల ప్రశాంతంగా పోలింగ్ జరుగుతోంది. లైవ్ అప్డేట్స్ ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. సాయంత్రం 5 గంటలతో పోలింగ్ ముగుస్తుంది. ఫిబ్రవరి 13వ తేదీన లెక్కింపు ఉంటుంది....Read More
గుర్తులు తారుమారు - నిలిచిన పోలింగ్
మహబూబ్నగర్ 45వ డివిజన్ 5వ బూత్లో దాదాపు 20 నిమిషాల పాటు పోలింగ్ నిలిచింది. బ్యాలెట్ పేపర్పై అభ్యర్ధులకు కేటాయించిన గుర్తులు తారుమారు అవడంతో నిలిచిపోయింది. రంగంలోకి దిగి అభ్యర్థులతో చర్చించిన అధికారులు… ఓటింగ్ ప్రక్రియను పునఃప్రారంభించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 7 నగరపాలక సంస్థలు, 116 పురపాలక సంఘాల్లో పోలింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇందులో 412 డివిజన్లు, 2569 వార్డులున్నాయి.
హెల్ప్ లైన్ నెంబర్
ఎన్నికల సంఘం రూపొందించిన టీ- పోల్(Tpoll) యాప్లోకి వెళ్లి ఓటర్ గుర్తింపు కార్డు(ఎపిక్) నంబరు సాయంతో స్లిప్పులను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఓటర్ల సహాయం కోసం 92400 21456 నంబరుతో కాల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు.
భారీ బందోబస్తు
ఈ ఎన్నికల కోసం 25,000 మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1900 సమస్యాత్మక, 1400 అత్యంత సమస్యాత్మకంగా పోలింగ్ కేంద్రాలను గుర్తించారు. సీసీటీవీ మానిటరింగ్తో పటిష్ట నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. ఎలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. పోలింగ్ ప్రాంతాల్లో బీఎన్ఎస్ఎస్ 163 సెక్షన్ అమలు చేస్తున్నారు.
ప్రమాణస్వీకారం ఏ రోజంటే..?
ఫలితాల వెల్లడి తర్వాత పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికైన వార్డు సభ్యులు ఫిబ్రవరి 16న ఉదయం 11 గంటలకు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు.
ఫిబ్రవరి 16న ఛైర్మన్ల ఎన్నిక
ఫిబ్రవరి 16వ తేదీన కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్లు, మున్సిపాలిటీల ఛైర్పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల పదవులకు ఎన్నికలు ఉంటాయి. గెలుపొందిన వార్డు సభ్యులు ఓట్లు వేసి ఎన్నుకోవాల్సి ఉంటుంది.
13న ఓట్ల లెక్కింపు
ఎక్కడైనా పోలింగ్ ప్రక్రియలో ఇబ్బందులు వస్తే… ఫిబ్రవరి 12వ తేదీన రీపోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. ఈ విషయంలో ఈసీదే తుది నిర్ణయం. ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియను ఫిబ్రవరి 13వ తేదీన చేపడుతారు.
బరిలో 12,993 మంది అభ్యర్థులు..
మొత్తంగా ఈ ఎన్నికల బరిలో 12,993 మంది అభ్యర్థులున్నారు. పోలింగ్ ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత… ఓటింగ్ శాతం వివరాలను ఎన్నికల సంఘం వెల్లడిస్తుంది.
ఓటర్ల లెక్కలు…
ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భాగంగా మొత్తం 52.43 లక్షల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. వీరిలో 26.80 లక్షల మంది మహిళా ఓటర్లు, 25.62 లక్షల మంది పురుష ఓటర్లు, ఇతరులలో 640 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. మహిళా ఓటర్ల భాగస్వామ్యం ఎక్కువగా ఉంది.
