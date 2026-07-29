Telangana Police Recruitment : నిరుద్యోగులకు శుభవార్త - 7,437 పోలీస్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు విడుదల
Telangana Police Recruitment Notifications : నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ శుభవార్త చెప్పింది. పోలీస్, ఎస్పీఎఫ్, ఫైర్, జైళ్ల శాఖల్లో 7,437 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసింది.
Telangana Police Recruitment Notifications 2026 : పోలీసు ఉద్యోగాల కోసం నిరీక్షిస్తున్న నిరుద్యోగ యువతకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. వివిధ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల భర్తీకి పోలీసు నియామక మండలి (TSLPRB) నాలుగు నోటిఫికేషన్లను విడుదల చేసింది. పోలీసు, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (SPF), ఫైర్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, జైళ్ల శాఖల్లో మొత్తం 7,437 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.
శాఖల వారీగా ఖాళీల వివరాలు….
పోలీసు శాఖ :
- సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (సివిల్): 148
- రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (AR): 14
- రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (TGSP): 12
- రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (SARCPL): 3
- అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (FPB): 23
- పోలీసు కానిస్టేబుల్ (సివిల్): 3,697
- పోలీసు కానిస్టేబుల్ (AR): 1,052
- పోలీసు కానిస్టేబుల్ (SARCPL): 24
- పోలీసు కానిస్టేబుల్ (డ్రైవర్) PTO: 20
- పోలీసు కానిస్టేబుల్ (మెకానిక్) PTO: 7
స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ - SPF :
- సబ్ ఇన్స్పెక్టర్: 44
- కానిస్టేబుల్: 1,380
ఫైర్, డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్, ఎమర్జెన్సీ అండ్ సివిల్ డిఫెన్స్ :
- స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్: 39
- ఫైర్ఫైటర్: 751
జైళ్ల శాఖ :
- డిప్యూటీ జైలర్ (పురుషులు): 14
- డిప్యూటీ జైలర్ (మహిళలు): 1
- వార్డర్ (పురుషులు): 196
- వార్డర్ (మహిళలు): 12
దరఖాస్తు తేదీలను త్వరలోనే ప్రకటించనున్నారు. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ (www.tgprb.in) ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More