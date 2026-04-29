TG SSC Results 2026 : తెలంగాణ పదో తరగతి ఫలితాలు - క్షణాల్లోనే మీ వాట్సప్కు మార్కుల మెమో..! ఇలా చేయండి
Telangana SSC 10th class Results 2026 : తెలంగాణ పదో తరగతి ఫలితాలు ఇవాళ మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు విడుదలవుతాయి. విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను మీ సేవ వాట్సాప్ చాట్బాట్ ద్వారా సులభంగా పొందొచ్చు. ఆ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
Telangana SSC 10th class Results 2026 : పదో తరగతి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.ఇవాళ విడుదలయ్యే పదో తరగతి ఫలితాలు ఇంటిదగ్గర నుంచే క్షణాల్లో పొందే అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఎక్కడికీ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా నేరుగా సెల్ ఫోన్ లోనే ఫలితాలను చాలా సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఎలక్ట్రానిక్ సర్వీస్ డెలివరీ (ESD) విభాగం… SSC (సెకండరీ స్కూల్ సర్టిఫికేట్) ఫలితాలు-2026ను మీ సేవ వాట్సాప్/చాట్బాట్ ప్లాట్ఫామ్లో అందుబాటులో ఉంచుతారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను 29 ఏప్రిల్ 2026 (బుధవారం) మధ్యాహ్నం 2:30 గంటల నుంచి వాట్సాప్ ద్వారా ద్వారా వెంటనే పొందవచ్చు.
పదో తరగతి పరీక్షలకు హాజరైన విద్యార్థులు ఇప్పుడు అధికారిక మీ సేవ వాట్సాప్ నంబర్ 8096958096 ద్వారా సులభంగా తమ ఫలితాలను పొందవచ్చు. దీనివల్ల వెబ్సైట్లలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు లేకుండా…. వేగంగా, అత్యంత సులభంగా ఫలితాలను పొందవచ్చు. ఈ సేవను తెలంగాణ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్తో సమన్వయంతో మీ సేవ ద్వారా అందిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ఓ ప్రకటన ద్వారా తెలిపింది.
వాట్సాప్ లో టెన్త్ ఫలితాలు - ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే..?
1.మీ మొబైల్లో 8096958096 నంబర్ను “MeeSeva Telangana”గా సేవ్ చేసుకోండి.
2.WhatsApp ఓపెన్ చేసి “Hi” అని మెసేజ్ పంపండి.
3.“SSC Result” అని టైప్ చేయండి.
4.మెనులో ఓపెన్ సర్వీస్ ఎంపికపై క్లిక్ చేయండి.
5.మీ హాల్ టికెట్ నంబర్ నమోదు చేయండి.
6.వివరాలు సమర్పించిన వెంటనే మీ మార్కుల మెమో WhatsAppలో డిస్ ప్లే అవుతుంది.
18 నవంబర్ 2025న ప్రారంభించినప్పటి నుంచి మీ సేవ WhatsApp/చాట్బాట్ ప్లాట్ఫామ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన పొందింది. ఇది వేగంగా విస్తరించిన డిజిటల్ సేవా వేదికలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇటీవలే విడుదలైన ఇంటర్ ఫలితాలను కూడా వాట్సాప్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంచిన సంగతి తెలిసిందే…!
ముఖ్యమైన లింక్స్:
ఇక తెలంగాణ పదో తరగతి ఫలితాలను వాట్సాప్ ద్వారా మాత్రమే కాకుండా ప్రభుత్వ వెబ్ సైట్లలోనూ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆ లింక్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి…
- https://results.bsetelangana.org
- https://results.bse.telangana.gov.in
- https://bse.telangana.gov.in
- https://schooledu.telangana.gov.in
అంతేకాకుండా గతేడాది మాదిరిగానే హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్ సైట్ ( https://www.hindustantimes.com/ ) లోనూ తెలంగాణ పదో తరగతి ఫలితాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. విద్యార్థి హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఆధారంగా మార్కుల వివరాలను వేగంగా తెలుసుకోవచ్చు.
