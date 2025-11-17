Edit Profile
    స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై అప్డేట్.. పాత రిజర్వేషన్లే.. కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం!

    తెలంగాణ స్థానిక సంస్థలపై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. డిసెంబర్‌లో ప్రజాపాలన వారోత్సవాల తర్వాత నిర్వహించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది.

    Published on: Nov 17, 2025 7:59 PM IST
    By Anand Sai
    తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై కొంతకాలంగా సందిగ్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది. తాజాగా కేబినెట్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రజాపాలన వారోత్సవాల అనంతరం ఎన్నికలు నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ వారోత్సవాలు డిసెంబర్ 1 నుంచి 9వ తేదీ వరకు జరుగుతాయి. తర్వాత ఎన్నికలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. అయితే డిసెంబర్ రెండోవారం లేదంటే మూడో వారంలో నిర్వహించే అవకాశం ఉందని చర్చ జరుగుతోంది.

    తెలంగాణ స్థానిక ఎన్నికలపై అప్డేట్
    తెలంగాణ స్థానిక ఎన్నికలపై అప్డేట్

    పాత రిజర్వేషన్లతోనే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. చట్టపరంగా బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు సాధ్యం కావడం లేదు. దీంతో పార్టీ పరంగా బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లతో సీట్లు ఇవ్వాలని కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది.

    మరోవైపు సౌదీ అరేబియాలో మక్కా నుంచి మదీనాకు ప్రయాణిస్తున్న బస్సు ప్రమాదానికి గురైన దుర్ఘటన గురించి మంత్రి మండలిలో చర్చించారు. మృతుల కుటుంబాలకు మంత్రివర్గం ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేసింది. మరణించిన బాధిత కుటుంబాలకు రూ. 5 లక్షల చొప్పున పరిహారం అందించాలని రాష్ట్ర మంత్రిమండలి నిర్ణయించింది.

    మంత్రి అజారుద్దీన్ నేతృత్వంలో ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే, మైనారిటీ విభాగానికి చెందిన ఒక అధికారితో కూడిన ప్రభుత్వ ప్రతినిధి బృందాన్ని వెంటనే సౌదీ అరేబియాకు పంపించాలని మంత్రివర్గ సమావేశం నిర్ణయించింది. చనిపోయిన వారి కుటుంబ సభ్యుల నిర్ణయం మేరకు మృతదేహాలను మత సంప్రదాయాల ప్రకారం అక్కడే అంత్యక్రియలు చేయాలని పేర్కొంది. అందుకోసం బాధిత కుటుంబ సభ్యులను ఒక్కో కుటుంబం నుంచి ఇద్దరిని సౌదీ అరేబియా తీసుకెళ్లడానికి వీలుగా ఏర్పాట్లు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

