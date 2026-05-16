TG DOST Registrations 2026 : తెలంగాణ దోస్త్ సెకండ్ ఫేజ్ రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభం - ముఖ్యమైన తేదీలివే
TG DOST Phase 2 Registrations : రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ డిగ్రీ కళాశాలల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే డిగ్రీ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ తెలంగాణ (DOST) రెండో విడత కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ షురూ అయింది.మొదటి విడతలో సీటు రాని విద్యార్థులు, కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు.
టీజీ దోస్త్ ఫేజ్-2 రిజిస్ట్రేషన్లు…
దోస్త్ రెండో విడత ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ 2026 మే 15 నుంచి అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. విద్యార్థులు రూ.400 అడ్మిషన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లించి మే 25, 2026 వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చు. దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు తమకు నచ్చిన కాలేజీలు….. కోర్సులను ఎంచుకోవడానికి మే 15 నుంచే వెబ్ ఆప్షన్ల లింక్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. వెబ్ ఆప్షన్ల నమోదుకు మే 26, 2026 వరకు గడువు ఉంటుంది.
రెండో విడతలో దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిలో ప్రత్యేక కేటగిరీల కింద (PH - వికలాంగులు, CAP - సైనికోద్యోగుల పిల్లలు, NCC, స్పోర్ట్స్ మరియు ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్) రిజర్వేషన్లు కోరే అభ్యర్థుల ధ్రువీకరణ పత్రాల పరిశీలనను 2026 మే 26న నిర్వహించనున్నారు. అభ్యర్థులు సంబంధిత యూనివర్సిటీ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్లలో (UHLCs) తమ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లను వెరిఫికేషన్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
సీట్ల కేటాయింపు ఎప్పుడంటే..?
రిజిస్ట్రేషన్లు, వెబ్ ఆప్షన్ల ప్రక్రియ ముగిసిన అనంతరం విద్యార్థుల మెరిట్, రిజర్వేషన్ల ఆధారంగా… 2026 మే 30న దోస్త్ రెండో విడత సీట్ల కేటాయింపు (Phase-II Seat Allotment) ఫలితాలను విడుదల చేస్తారు. రెండో విడతలో సీట్లు పొందిన విద్యార్థులు… 2026 మే 31 నుంచి జూన్ 5 వరకు ఆన్లైన్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. నిర్ణీత గడువులోగా ఆన్లైన్ రిపోర్టింగ్ చేయని అభ్యర్థుల సీట్లు రద్దవుతాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
TS DOST 2026: రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ చేయాలి
1. TS DOST అధికారిక వెబ్సైట్ https://dost.cgg.gov.in/ ను సందర్శించండి.
2. హోం పేజీలో అందుబాటులో ఉన్న TS DOST 2026 రిజిస్ట్రేషన్ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
3. ఒక కొత్త పేజీ తెరుచుకుంటుంది, అక్కడ అభ్యర్థులు తమను తాము నమోదు చేసుకోవాలి.
4. నమోదు పూర్తయిన తర్వాత, దరఖాస్తు పత్రాన్ని పూరించండి.
5. దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించండి.
6. సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేసి పేజీని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
7. తదుపరి అవసరం కోసం హార్డ్ కాపీని భద్రపరచుకోండి
తెలంగాణ దోస్త్ 3 రిజిస్ట్రేషన్లు మే 31 నుండి జూన్ 15 వరకు జరుగుతాయి. వెబ్ ఆప్షన్లు జూన్ 16 వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. తుది సీట్ల కేటాయింపును జూన్ 20న విడుదల చేస్తారు. అభ్యర్థులు జూన్ 20 నుండి జూన్ 25 మధ్య ఆన్లైన్ రిపోర్టింగ్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
