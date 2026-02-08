Edit Profile
    TG LAWCET 2026 : తెలంగాణ లాసెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఈనెల 10 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం

    టీజీ లాసెట్ - 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ఈనెల 10 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మూడేళ్లు, ఐదేళ్ల లా కోర్సులతో పాటు పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. మే 18వ తేదీన ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తారు.

    Published on: Feb 08, 2026 7:05 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    రాష్ట్రంలోని న్యాయ విద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే తెలంగాణ లాసెట్ - 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా 2026- 2027 విద్యా సంవత్సరానికి గానూ ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ఈనెల 10వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

    టీజీ లాసెట్ 2026 దరఖాస్తులు
    ఇంటర్‌ విద్యార్హతతో 5 ఏళ్ల ఎల్‌ఎల్‌బీ కోర్సు, డిగ్రీ విద్యార్హతపై మూడేళ్ల ఎల్‌ఎల్‌బీ, ఎల్‌ఎల్‌బీ పూర్తయిన వారికి రెండేళ్ల ఎల్‌ఎల్‌ఎం కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. టీజీ లాసెట్ - 2026లో అభ్యర్థులు సాధించే ర్యాంకుల ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది.

    టీజీ లాసెట్ 2026 - ముఖ్యమైన తేదీలు…

    టీజీ లాసెట్ - 2026కు ఎలాంటి ఫైన్ లేకుండా ఏప్రిల్ 1వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మే 13వ తేదీ వరకు ఫైన్ తో దరఖాస్తుకు అవకాశం కల్పించారు. అప్లికేషన్ ఫీజు కింద ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు రూ. 900, జనరల్ అభ్యర్థులు రూ. 1100 చెల్లించాలి. TG PGLCETకు అప్లయ్ చేసుకునే ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్ఖులు రూ. 900, జనరల్ అభ్యర్థులు రూ. 1100 చెల్లించాలి.

    మే 18వ తేదీన మూడేళ్ల ఎల్ఎల్ బీ ఎంట్రెన్స్ పరీక్ష ఉంటుంది. ఉదయం 09. 30 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు ఒక సెషన్, మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు మరో సెషన్ ఉంటుంది.

    ఇక ఎల్ఎల్ బీ ఐదేళ్ల కోర్సుతో పాటు ఎల్ఎల్ఎం ఎంట్రెన్స్ పరీక్షను సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 05.30 గంటల మధ్య నిర్వహిస్తారు. పూర్తిస్థాయి https://lawcet.tgche.ac.in/ వెబ్ సైట్ లో పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కూడా పూర్తి చేసుకోవచ్చు.

    • ఎంట్రెన్స్ పరీక్ష - తెలంగాణ లాసెట్ 2026
    • ఆన్ లైన్ దరఖాస్తులు - 10 ఫిబ్రవరి 2026
    • ఆన్ లైన్ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 1 ఏప్రిల్ 2026
    • రూ. 500 ఫైన్ తో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 15-04-2026.
    • రూ.1000 ఫైన్ తో చివరి తేదీ - 25-04-2026.
    • రూ. 2000 ఫైన్ తో అప్లికేషన్లకు చివరి తేదీ - 05-05-2026.
    • రూ.4000 ఫైన్ తో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 10-.05-2026.
    • రూ.10000 ఆలస్య రుసుంతో చివరి తేదీ - 13-05-2026
    • అప్లికేషన్ ఎడిట్ ఆప్షన్ - 03-05-2026 నుంచి 08-05-2026.
    • హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ - 12-05-2026
    • పరీక్ష తేదీ - 18-05-2026
    • ప్రాథమి కీలు విడుదల - 23-05-2026
    • అభ్యంతరాల స్వీకరణ - 25-05-2026
    • ఫలితాలు ప్రకటించే తేదీ - 05-06-2026
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://lawcet.tgche.ac.in/

    టీజీ లాసెట్ పరీక్షను మొత్తం 120 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ర్యాంకుల ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. విడతల వారీగా కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను చేపట్టి సీట్లను భర్తీ చేస్తారు. కౌన్సెలింగ్ పూర్తి అయిన తర్వాత కూడా సీట్లు మిగిలితే స్పాట్ అడ్మిషన్లకు మార్గదర్శకాలను ప్రకటిస్తారు. గత కొంతకాలంగా లా కోర్సులకు మంచి డిమాండ్ ఉంటోంది. సీట్ల కోసం చాలా మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు.

    News/Telangana/TG LAWCET 2026 : తెలంగాణ లాసెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఈనెల 10 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం
