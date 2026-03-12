Edit Profile
    TG SSC Exams OMR 2026 : టెన్త్ విద్యార్థులకు అలర్ట్ - వెబ్ సైట్ లో ఓఎంఆర్ షీట్, ఈ వీడియో చూడండి

    Telangana SSC Exams OMR : పదో తరగతి విద్యార్థులకు మరో అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఓఎంఆర్ షీట్ పై అవగాహన కల్పించేందుకు వీలుగా ఓ వీడియోను అధికారిక వెబ్ సైట్ లో అందుబాటులో ఉంచారు.

    Published on: Mar 12, 2026 8:41 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    రాష్ట్రంలో పదో తరగతి పరీక్షల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు సిద్ధమయ్యాయి. ఈనెల 14వ తేదీ నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయి. ఏప్రిల్ 16వ తేదీతో అన్ని సబ్జెక్టులు పూర్తవుతాయి. అయితే గతేడాది మాదిరిగానే ఈసారి పరీక్షల్లో కూడా ఓఎంఆర్ షీట్ విధానం ఉండనుంది. ఈసారి కూడా ఆన్సర్ షీట్ కు ఓఎంఆర్ షీట్ ఉండనుంది. విద్యార్థులు…. ఆన్సర్ బుక్‌లెట్‌కు జతచేయబడిన OMR షీట్‌ను ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది.

    ఓంఆర్ షీట్
    ఓంఆర్ షీట్

    ఈ ఓఎంఆర్ షీట్ ఎలా ఉంటుంది…? దీన్ని పూర్తి చేసే సమయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే దానిపై అధికారులు ఓ వీడియోను రూపొందించారు. ఈ వీడియోను https://bse.telangana.gov.in/ వెబ్ సైట్ లో అప్ లోడ్ చేశారు. ఇంగ్లీష్ తో పాటు తెలుగు మీడియం విద్యార్థులను దృష్టిలో ఉంచుకొని వేర్వురు వీడియోలను అందుబాటులో ఉంచారు.

    వీడియో ఇలా చూడండి…

    • ముందుగా https://bse.telangana.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    • హోం పేజీలోని పదో తరగతి పరీక్షలు 2026 - ఓఎంఆర్ వీడియో అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది.
    • దీనిపై క్లిక్ చేస్తే మీకు వీడియో ఓపెన్ అవుతుంది.
    • ఓఎంఆర్ షీట్ కు సంబంధించిన వివరాలు ఇందులో ఉంటాయి.
    • ఈ వీడియోను చూసి విద్యార్థులు ఓ అవగాహనకు రావొచ్చు.

    తెలంగాణ టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ 2026 - షెడ్యూల్

    • 14-03-2026, శనివారం, ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ (గ్రూప్-ఏ), ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ పార్ట్-I, ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ పార్ట్-II
    • 18-03-2026, బుధవారం, సెకండ్ లాంగ్వేజ్
    • 23-03-2026, సోమవారం, థర్డ్ లాంగ్వేజ్(ఇంగ్లీష్)
    • 28-03-2026, శనివారం, మ్యాథమెటిక్స్
    • 02-04-2026, గురువారం, సైన్స్ పార్ట్-I(ఫిజికల్ సైన్స్)
    • 07-04-2026, మంగళవారం, సైన్స్ పార్ట్-II(బయోలాజికల్ సైన్స్)
    • 13-04-2026, సోమవారం, సోషల్ స్టడీస్
    • 15-04-2026, బుధవారం, ఓఎస్ఎస్‌సీ మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్-I(సంస్కృతం, అరబిక్), ఎస్ఎస్‌సీ వొకేషనల్ కోర్స్(థియరీ)
    • 16-04-2026, గురువారం, ఓఎస్‌ఎస్‌సీ మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్-II(సంస్కృతం, అరబిక్).

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఓఎంఆర్ వీడియో వీక్షించండి

