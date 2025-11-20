Edit Profile
    తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో వృద్ధుల కోసం ప్రత్యేక వార్డులు!

    తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో వృద్ధులకు ప్రత్యేక వైద్య సేవలు అందించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ మేరకు అధికారులకు వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

    Published on: Nov 20, 2025 6:08 AM IST
    By Anand Sai
    రాష్ట్రంలో, దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న వృద్ధుల జనాభా దృష్ట్యా తెలంగాణలోని అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు వృద్ధాప్య ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను బలోపేతం చేయాలని, విస్తరించాలని ఆరోగ్య మంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహ ఆదేశించారు. హైదరాబాద్‌లోని ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్‌లో జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య అధికారులు (DMHOలు), ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల సూపరింటెండెంట్లు, ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్లతో మంత్రి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.

    వృద్ధులకు ప్రత్యేక వైద్య సేవలు
    వృద్ధులకు ప్రత్యేక వైద్య సేవలు

    పిల్లల సంరక్షణ ద్వారా పిల్లలకు లభించే శ్రద్ధ ఇప్పుడు వృద్ధులపై కూడా అవసరమని మంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహా అన్నారు. ఆయుర్ధాయం పెరగడంతో, వృద్ధుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 'జపాన్, ఇటలీ వంటి దేశాలు వృద్ధుల కోసం ప్రత్యేక ఆసుపత్రులను కలిగి ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో భారతదేశానికి కూడా ఇటువంటి వ్యవస్థలు అవసరం.' అని ఆయన అన్నారు.

    అన్ని జనరల్ ఆసుపత్రులు, జిల్లా ఆసుపత్రులలో వృద్ధాప్య సేవలను విస్తరించాలని, వృద్ధాప్య వార్డుల లభ్యతను విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వృద్ధులకు ప్రత్యేక వైద్య(జెరియాట్రిక్) సేవలు అందించాలన్నారు. తద్వారా వారి కుటుంబాలు ఎక్కడ సంరక్షణ పొందాలో తెలుసుకుంటారు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వృద్ధుల జాబితాలను సిద్ధం చేయాలని, వారికి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో ఉచిత చికిత్స అందేలా చూడాలని డీఎంహెచ్‌ఓలను ఆదేశించారు.

    అధికారులకు జవాబుదారీతనంపై మంత్రి తీవ్ర హెచ్చరిక జారీ చేశారు. 'మేం డీఎంహెచ్‌ఓలు, ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ల హాజరును పర్యవేక్షిస్తున్నాం. మీరు మీ సిబ్బందిని కూడా పర్యవేక్షించాలి. ఆరోగ్య సంరక్షణ అందించడంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే సహించబోం, ఎవరిపైనైనా, వారి హోదాతో సంబంధం లేకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం.' అని మంత్రి అన్నారు.

    తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడం లేదా వార్తా కథనాల ద్వారా నిజాయితీపరులైన అధికారులను లక్ష్యంగా చేసుకునే ప్రయత్నాలను మంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహ ఖండించారు. అలాంటి చర్యలపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని పేర్కొన్నారు. క్షేత్రస్థాయి సందర్శనలు, తనిఖీలు, ఫలితాలు, తీసుకున్న చర్యల వివరాలను నెలవారీ నివేదికలను సమర్పించాలని ఆదేశించారు.

    'గతంలో అంటువ్యాధులు ఎక్కువగా కనిపించేవి. ఇప్పుడు నాన్-కమ్యూనికబుల్, జీవనశైలి వ్యాధులు - బీపీ, డయాబెటిస్, క్యాన్సర్, గుండె, మూత్రపిండాల వ్యాధులు ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితులకు మెరుగైన చికిత్స అందించడానికి మన ఆసుపత్రులను బలోపేతం చేస్తున్నాం. చికిత్స పేరుతో రోగుల నుండి అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేసే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులపై, ముఖ్యంగా ఐవీఎఫ్ కేంద్రాలు, పెయిన్ క్లినిక్‌లు, పునరావాస కేంద్రాలపై కఠినంగా వ్యవహరించాలి.' అని మంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహ అధికారులను ఆదేశించారు.

