Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఉద్యోగ అభ్యర్థులకు TGPSC అలర్ట్ - వెంటనే మీ వివరాలను అప్డేట్ చేసుకోండి

    ఉద్యోగ అభ్యర్థులకు టీజీపీఎస్సీ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఓటీఆర్ వివరాలను అప్డేట్ చేసుకోవాలని సూచించింది. ఎస్సీ వర్గీకరణతో పాటు రాబోయే నోటిఫికేషన్ల నేపథ్యంలో ఈ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవాలని పేర్కొంది.

    Published on: Jan 18, 2026 9:09 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి ముఖ్యమైన ప్రకటన విడుదలైంది.ఎస్సీ వర్గీకరణ, రాబోయే కొత్త ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ల నేపథ్యంలో అభ్యర్థులు వారి వివరాలను సరిచూసుకోవాలని సూచించింది. ఇందుకోసం ఓటీఆర్ (వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్) వివరాలను అప్డేట్ చేసుకోవాలని పేర్కొంది.

    టీజీపీఎస్సీ
    టీజీపీఎస్సీ

    ఓటీఆర్ అప్డేట్ - ముఖ్యమైన తేదీలు…

    ఈనెల 19వ తేదీ నుంచి ఫిబ్రవరి 9వ తేదీ వరకు అభ్యర్థులు వారి వివరాలను అప్‌డేట్ చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. ​తప్పనిసరిగా కొత్త కలర్ పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, సంబంధిత సర్టిఫికెట్లను అప్‌లోడ్ చేయాలని స్పష్టం చేసింది.

    అదనపు విద్యార్హతలు, చిరునామా , ఈడబ్యూఎస్, నాన్-క్రీమీ లేయర్ , మొబైల్ నంబర్ మరియు ఈమెయిల్ ఐడీలను మాత్రమే మార్చుకోవడానికి వీలుంటుంది. మిగిలిన వివరాలు మార్చడానికి వీలుండదని టీజీపీఎస్సీ పేర్కొంది. అభ్యర్థులు ఇచ్చే OTR వివరాలనే భవిష్యత్తులో ఉద్యోగ దరఖాస్తులకు ప్రాథమిక సమాచారంగా పరిగణిస్తారు…. కాబట్టి జాగ్రత్తగా పూర్తి చేయాలని కమిషన్ సూచించింది.

    తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి వచ్చే ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లకు అప్లయ్ చేయాలనుకునే వారు తప్పనిసరిగా ఓటీఆర్ నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. https://www.tgpsc.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి ఈ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు.

    ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు తమ వ్యక్తిగత వివరాలు, ఫోటో, సంతకం వంటివి ఒక్కసారి మాత్రమే నమోదు చేసుకునే ప్రక్రియ. దీనివల్ల ప్రతిసారీ వివరాలు నింపాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్‌కు సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    recommendedIcon
    News/Telangana/ఉద్యోగ అభ్యర్థులకు TGPSC అలర్ట్ - వెంటనే మీ వివరాలను అప్డేట్ చేసుకోండి
    News/Telangana/ఉద్యోగ అభ్యర్థులకు TGPSC అలర్ట్ - వెంటనే మీ వివరాలను అప్డేట్ చేసుకోండి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes