    TGRJC Results 2026 : టీజీఆర్‌జేసీ గురుకుల ఫలితాలు విడుదల - ర్యాంక్ కార్డు ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

    TGRJC Results 2026 : టీజీఆర్‌జేసీ గురుకుల ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ర్యాంకు కార్డులను https://tgrjc.cgg.gov.in వెబ్‌సైట్ ద్వారా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    Published on: May 18, 2026 1:17 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    TGRJC Results 2026 : తెలంగాణ గురుకుల విద్యాలయాల సంస్థ (టీఆర్ ఈఐఎస్) నిర్వహించిన టీజీఆర్జేసీ సెట్-2026 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. గురుకుల కాలేజీలు, కేజీబీవీ ఎక్సలెన్స్​లో అడ్మిషన్ల కోసం ఈ పరీక్ష నిర్వహించారు. పరీక్ష రాసిన విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్ సైట్ నుంచి ర్యాంకు కార్డులను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    టీజీఆర్జేసీ సెట్ ఫలితాలు విడుదల
    రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న గురుకుల విద్యాలయాల్లో నాణ్యమైన ఉచిత విద్య, వసతి సౌకర్యాలు ఉండటంతో ఈ ప్రవేశ పరీక్షకు భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. మెరిట్ జాబితా ఆధారంగా విద్యార్థులకు ఆయా కాలేజీల్లో ఇంటర్ సీట్లను కేటాయించనున్నారు.

    ర్యాంక్ కార్డు డౌన్లోడ్ ఇలా:

    1. మొదటగా గురుకుల సంస్థ అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://tgrjc.cgg.gov.in ను సందర్శించాలి.
    2. హోమ్‌పేజీలో అందుబాటులో ఉన్న 'TG RURUKULA INTER ENTRANCE MERIT CARD 2026' లింక్‌పై క్లిక్ చేయాలి.
    3. హాల్ టికెట్ నంబర్ మరియు పుట్టిన తేదీ (Date of Birth) వివరాలను నమోదు చేయాలి.
    4. వివరాలు సమర్పించిన వెంటనే మీ స్క్రీన్‌పై మెరిట్ కార్డ్ కనిపిస్తుంది.
    5. విద్యార్థులు తమ మెరిట్ కార్డును డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని, కౌన్సిలింగ్ అవసరాల కోసం ప్రింట్అవుట్ జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి.

    ఈ పరీక్షలో అర్హత సాధించిన విద్యార్థులకు కౌన్సిలింగ్ సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది. విద్యార్థులు సాధించిన ర్యాంకు, వారు ఎంచుకున్న ఆప్షన్లు మరియు రిజర్వేషన్ నిబంధనల ఆధారంగా గురుకుల కాలేజీల్లో గ్రూపుల వారీగా సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుంది. అడ్మిషన్ల షెడ్యూల్, కాలేజీల వారీగా సీట్ల వివరాలను సంస్థ త్వరలోనే అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ఉంచనుందని కార్యదర్శి రమణకుమార్ తెలిపారు.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

