TSLPRB APP Results : ఏపీపీ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల - ఈనెల 17 నుంచి సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్
TSLPRB APP Results : తెలంగాణ ప్రాసిక్యూషన్ సర్వీసులో 118 అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ (APP) పోస్టుల రాత పరీక్ష ఫలితాలను TSLPRB విడుదల చేసింది. ఈనెల 17 నుంచి ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ప్రారంభం కానుంది.
TSLPRB APP Results : రాష్ట్ర ప్రాసిక్యూషన్ సర్వీసులో ఖాళీగా ఉన్న 118 అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ (ఏపీపీ) ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియకు సంబంధించి కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి నిర్వహించిన రాత పరీక్ష ఫలితాలను తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి పోలీసు నియామక మండలి (TSLPRB) సోమవారం విడుదల చేసింది.
ఈనెల 17 నుంచి వెరిఫికేషన్….
పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులకు ఈ నెల 17వ తేదీ నుంచి ధ్రువపత్రాల పరిశీలన (సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్) ప్రారంభం కానుందని నియామక మండలి ఛైర్మన్ వి.వి.శ్రీనివాసరావు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
మొత్తం 118 ఏపీపీ ఉద్యోగాల నియామకం కోసం గత ఏడాది డిసెంబరు 14వ తేదీన మండలి రెండు పేపర్లుగా రాత పరీక్షను నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పరీక్షలకు హాజరైన అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలను నియామక మండలి అధికారిక వెబ్సైట్ ( https://www.tgprb.in/ ) లో చూడవచ్చు. వ్యక్తిగత లాగిన్ ఐడీ ద్వారా ఈ ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు.
రాత పరీక్షలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు నియామక మండలి వెబ్సైట్ నుంచి తమ ఇంటిమేషన్ లెటర్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ఎక్కడ జరుగుతుంది, వేదిక వివరాలు ఏమిటనే అంశాలను ఈ లెటర్లలో స్పష్టంగా పొందుపరిచి ఉంటాయి.
మీ వద్ద ఉండాల్సి పత్రాలు…
పరిశీలనకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు తమ అన్ని అసలు ధ్రువపత్రాలతో పాటు రెండు జతల జిరాక్స్ ప్రతిపాదనలను తప్పనిసరిగా తీసుకురావాలి.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రింట్
- రాత పరీక్ష ఫలితాల షీట్
- డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఇంటిమేషన్ లెటర్
- చెల్లుబాటు అయ్యే గుర్తింపు కార్డు (ID Proof)
- పుట్టిన తేదీ ధ్రువీకరణ కోసం పదో తరగతి (SSC) మార్కుల మేమో
- బార్ కౌన్సిల్ ఎన్రోల్మెంట్ ధ్రువపత్రం
- క్రిమినల్ కోర్టులో కనీసం మూడేళ్ల పాటు న్యాయవాదిగా పనిచేసిన అనుభవ ధ్రువీకరణ పత్రం (బార్ అసోసియేషన్ లేదా కోర్టు ప్రిసైడింగ్ అధికారి జారీ చేసింది)
అభ్యర్థులు తమ ఇంటిమేషన్ లెటర్లో కేటాయించిన వేదికకు నిర్దేశిత సమయానికి హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియకు సంబంధించి అభ్యర్థులకు ఏవైనా సందేహాలు లేదా సమస్యలు ఉంటే తమ రిజిస్టర్డ్ మెయిల్ ఐడీ ద్వారా support@tslprb.in కు ఈమెయిల్ చేయవచ్చు. లేదా 040-41895151 నంబర్కు కాల్ చేసి సహాయం పొందవచ్చని స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More