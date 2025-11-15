తెలంగాణ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీలో 60 ఖాళీలు - నోటిఫికేషన్ వివరాలు
తెలంగాణ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లేబొరేటరీస్లో ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను రాష్ట్ర పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (TSLPRB) వెల్లడించింది. నవంబర్ 27వ తేదీ నుంచి ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.
నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. రాష్ట్ర ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లేబొరేటరీస్లో ఖాళీగా ఉన్న ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. ఈ మేరకు 60 పోస్టుల భర్తీ కోసం తెలంగాణ స్టేట్ లెవల్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (TSLPRB) నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది.
ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా సైంటిఫిక్ ఆఫీసర్, సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్, ల్యాబోరేటరీ టెక్నీషియన్, ల్యాబోరేటరీ అటెండెంట్ పోస్టులను రిక్రూట్ చేస్తారు. మొత్తం 13 రకాల పోస్టులున్నాయి. పీజీ, డిగ్రీ, ఇంటర్ విద్యా అర్హతల ఆధారంగా ఈ పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. 30 మార్కులకు రాత పరీక్ష, విద్యా అర్హతల్లో సాధించిన ఉత్తీర్ణతకు 70 శాతం మార్కులుంటాయి.
నవంబర్ 27 నుంచి దరఖాస్తులు…
ఈ పోస్టులకు ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు. ఈ ప్రక్రియ నవంబర్ 27వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతంది. ఈ గడువు డిసెంబర్ 17, 2025 సాయంత్రం 5 గంటలతో పూర్తవుతుంది.
ఈ పోస్టులకు అర్హులైన అభ్యర్థులు https://www.tgprb.in/ వెబ్ సైట్ ద్వారా అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు ఫీజును కూడా ఆన్ లైన్ విధానంలోనే చెల్లించాలి. దరఖాస్తు సమయంలో విద్యా అర్హతల ధ్రువీకరణపత్రాలతో పాటు పాస్ పోర్టు, సంతకాన్ని అప్ లోడ్ చేయాలి. రాత పరీక్షకు సంబంధించిన సిలబస్ వివరాలను కూడా https://www.tgprb.in/ వెబ్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.