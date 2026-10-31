మొయినాబాద్లో అర్ధరాత్రి తీవ్ర విషాదం - పోలీసులను చూసి పరుగులు.. కరెంట్ తీగలు తగిలి ఇద్దరు విద్యార్థులు దుర్మరణం!
రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్ లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. కేజీ రెడ్డి ఇంజినీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు మద్యం తాగుతూ పోలీసులను చూసి భయంతో పరుగెత్తారు. చీకట్లో పొలానికి అమర్చిన విద్యుత్ తీగలు తగిలి మోక్ష చరణ్, యశ్వంత్ అనే ఇద్దరు యువకులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్ మండల పరిధిలోని పెద్దమంగళారం గ్రామంలో అర్ధరాత్రి వేళ తీవ్ర విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. కళాశాలలో సరదాగా గడిపి, స్నేహితులతో కలిసి వేడుక చేసుకున్న ఇద్దరు ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు ఊహించని రీతిలో విద్యుదాఘాతానికి గురై ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ప్రమాదంలో యశ్వంత్, మోక్ష చరణ్ అనే ఇద్దరు బీటెక్ విద్యార్థులు ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందడంతో వారి కుటుంబ సభ్యులు, తోటి విద్యార్థులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు.
పోలీస్ వాహనాన్ని చూసి కంగారులో…..
మొయినాబాద్ సమీపంలోని కేజీ రెడ్డి ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో మోక్ష చరణ్ (20), యశ్వంత్ (20) కంప్యూటర్ సైన్స్ విభాగంలో మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నారు. ఇటీవల కాలేజీలో నిర్వహించిన ఫెస్ట్ వైభవంగా ముగిసింది. వేడుకలు పూర్తయిన తర్వాత దాదాపు 10 నుంచి 12 మంది విద్యార్థుల బృందం కలిసి పెద్దమంగళారం పరిధిలోని ఓ బహిరంగ ప్రదేశంలో సరదాగా సమయం గడిపేందుకు వెళ్లారు. అక్కడ విద్యార్థులు మద్యం తాగుతూ పార్టీ చేసుకుంటున్న సమయంలో, అదే మార్గంలో సాధారణ తనిఖీల్లో భాగంగా వస్తున్న పోలీస్ పెట్రోలింగ్ వాహనాన్ని గమనించారు.
రాత్రి సమయంలో బహిరంగ ప్రదేశంలో మద్యం సేవిస్తూ పోలీసుల కంటపడితే ఎక్కడ పట్టుబడతామో, కేసులు నమోదు చేస్తారోనన్న తీవ్ర భయాందోళనకు విద్యార్థులు గురయ్యారు. కంగారులో వారంతా చీకట్లోనే తలో దిక్కుకు వేగంగా పరుగులు తీశారు.
విద్యుత్ తీగలకు బలైన యువకులు
పారిపోయే క్రమంలో విద్యార్థులు సమీపంలోని వ్యవసాయ పొలాల్లోకి ప్రవేశించారు. అక్కడ పంట రక్షణ కోసం విద్యుత్ తీగలను అమర్చాడు. దట్టమైన చీకటి కారణంగా పొలం చుట్టూ ఉన్న ఆ ప్రమాదకరమైన విద్యుత్ తీగలను విద్యార్థులు గమనించలేకపోయారు.
పరుగెడుతూ వెళ్లి ఆ తీగలను తాకడంతో మోక్ష చరణ్, యశ్వంత్ ఇద్దరూ తీవ్ర విద్యుదాఘాతానికి (ఎలక్ట్రోక్యూషన్) గురయ్యారు. అధిక విద్యుత్ ప్రసారం కావడంతో ఆ ఇద్దరు యువకులూ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచారు. మిగిలిన విద్యార్థులు భయంతో పరుగులు తీసి తప్పించుకున్నప్పటికీ…. వీరిద్దరూ ఎంతకీ తిరిగి రాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి వెతికి చూడగా మృతదేహాలుగా పడి ఉండటం కనిపించింది.
ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే మొయినాబాద్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పంట రక్షణ పేరుతో అక్రమంగా విద్యుత్ తీగలు అమర్చిన రైతుపై సంబంధిత సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఉన్నత చదువులు చదివి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తారనుకున్న కన్నబిడ్డలు, క్షణిక భయంతో చేసిన చిన్న పొరపాటు వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో వారి తల్లిదండ్రుల రోదనలు అక్కడున్న వారిని తీవ్రంగా కలిచివేశాయి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More