    వెదర్ అలర్ట్.. తెలంగాణలో ఈ తేదీల్లో తీవ్రమైన చలి గాలులు.. జాగ్రత్త!

    తెలంగాణలో కొన్ని రోజులుగా చలి పెరుగుతోంది. రోజురోజుకు చలితీవ్రత పెరుగుతుంది. అయితే తాజాగా వాతావరణ శాఖ కూడా అలర్ట్ జారీ చేసింది.

    Published on: Nov 09, 2025 8:03 PM IST
    By Anand Sai
    తెలంగాణలో రోజురోజుకు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నాయి. చలి తీవ్రత పెగుతుంది. నవంబర్ 11 నుంచి 19 మధ్య తెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. నవంబర్ 13 నుండి 17 వరకు చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపింది.

    తెలంగాణలో చలి గాలులు
    తెలంగాణలో చలి గాలులు

    తెలంగాణలోని జిల్లాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీల కంటే తక్కువకు పడిపోయే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్‌తో సహా పలు జిల్లాల్లో తెల్లవారుజామున ఉష్ణోగ్రతలు 11 డిగ్రీలు, 14 డిగ్రీల మధ్య ఉంటాయని అంచనా. దక్షిణ, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలు, ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సరిహద్దులో ఉన్న జిల్లాల్లో 14 డిగ్రీలు, 17 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు ఉండే అవకాశం ఉంది.

    8 నుంచి 10 రోజులు ఇలా దీర్ఘకాలం పాటు చలి పరిస్థితులు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ కాలంలో అసాధారణమని, ఈ సంవత్సరం చలి సాధారణం కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటుందని వాతావరణ నిపుణులు తెలిపారు.

    తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ప్రణాళిక సంఘం(TSDPS) నుండి వచ్చిన అంచనా డేటా ప్రకారం రాబోయే రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది. వారాంతం నాటికి ఆదిలాబాద్‌లో కనిష్టంగా 11.2 డిగ్రీలు, కుమరం భీమ్‌లో 9.4 డిగ్రీలు, మంచిర్యాలలో 9.9 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి.

    మధ్య, ఉత్తర జిల్లాల్లో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 11 డిగ్రీలు, 14 డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. నల్గొండ, మహబూబ్‌నగర్, ఖమ్మంతో సహా దక్షిణ ప్రాంతాలలో 13 డిగ్రీల నుంచి 15 డిగ్రీల మధ్య ఉండవచ్చు. నవంబర్ చివరి నుండి తెలంగాణ అంతటా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 15 డిగ్రీల నుంచి 20 డిగ్రీల మధ్య ఉంటాయని అంచనా.

    ఆదిలాబాద్, మెదక్, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ వంటి ఉత్తర జిల్లాలు అత్యంత చల్లగా, స్పష్టమైన ఆకాశం, బలమైన రాత్రి గాలులు ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ఇప్పటికే రాజధాని హైదరాబాద్‌లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 21.5 డిగ్రీలు నమోదైంది. ఇది చల్లని రాత్రుల ప్రారంభాన్ని చెబుతోంది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిమితుల్లో శేరిలింగంపల్లి 17.4 డిగ్రీల వద్ద అత్యంత చల్లని ప్రదేశంగా ఉండగా, జూబ్లీ హిల్స్, ఖైరతాబాద్ 20.5 డిగ్రీల వద్ద ఉన్నాయి.

