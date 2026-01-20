সরস্বতী পুজোয় ভাগ্য উজ্জ্বল হবে ৩ রাশির, পরীক্ষা এবং চাকরিতে পাবেন কাঙ্খিত ফল

Edit Profile
    Published on: Jan 20, 2026 6:00 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    মাঘ মাসের শুকনো পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বসন্ত পঞ্চমী পালন করা হয়। এই বছর ২৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে সরস্বতী পুজো। দেবী সরস্বতী এই দিন ভক্তদের প্রদান করেন জ্ঞান এবং বিদ্যা। কিন্তু আপনি কি জানেন এই শুভ তিথিতে শনিদেবের রাশি মকর রাশিতে একটি বিরল গ্রহ সংযোগ তৈরি হতে চলেছে।

    সরস্বতী পুজোয় ভাগ্য উজ্জ্বল হবে ৩ রাশির
    সরস্বতী পুজোয় ভাগ্য উজ্জ্বল হবে ৩ রাশির

    জ্যোতিষবিদদের মত অনুযায়ী, সুখ এবং সৌভাগ্যের কারক সূর্য, বুধ, শুক্র এবং মঙ্গল মকর রাশিতে উপস্থিত। এই গ্রহ সংযোগ একটি চতুরগ্রহী যোগ তৈরি করেছে যা কিছু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ভীষণ শুভ বলে প্রমাণিত হবে। এই রাশির জাতক জাতিকারা আগামীদিনে নিজেদের চাকরির ক্ষেত্রে উন্নতি করবে ব্যাপকভাবে।

    ( Shastra Tips: বজরংবলীকে কোন ধরনের প্রদীপ দিয়ে পুজো করা শুভ? রইল কিছু টিপস)

    মিথুন রাশি: মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের সময়ে খুব শুভ হতে চলেছে আগামী দিনে। নতুন কিছু শেখার দক্ষতা তৈরি হবে এই সময়। শিক্ষা ও পড়াশোনার ক্ষেত্রেও সাফল্য অর্জন করার সুযোগ রয়েছে। দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা দূর হবে এবং মানসিক শান্তি পাবেন আপনি। এই সময় আপনি আপনার ক্যারিয়ারকে একটি নতুন দিক দিতে পারবেন। সম্পদ এবং বস্তুগত সুখের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে।

    ( Weather Forecast Winter in WB: বছরের প্রথম দিনেই পিকনিকের আমেজ উস্কে 'ক্রিজে' শীত! আবহাওয়ার রিপোর্ট একনজরে)

    সিংহ রাশি: সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা আর্থিক সুবিধা পাবেন এই সময়। পুজোর কাজে সময় ব্যয় করলে মানসিক তৃপ্তি পাবেন আপনি। শিশুদের বা তরুণদের এই সময় প্রেমের সম্পর্ক দৃঢ় হবে। আর্থিক লাভ হবে এবং ভ্রমণের সুযোগ আছে আপনার জন্য। সাফল্য এবং সম্মান অর্জন করবেন আপনারা।

    মকর রাশি: নতুন চাকরি পাওয়ার যোগ রয়েছে। কর্মজীবন এবং ব্যবসায় আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণ করার যোগ রয়েছে এবং নতুন পরিচিতদের থেকে লাভের সুযোগ রয়েছে। স্ত্রীর কাছ থেকে সম্মান পাবেন এবং নতুন করে সম্পর্ক তৈরি হবে। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল পাবেন।

