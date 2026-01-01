Edit Profile
    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে ১ জানুয়ারি ২০২৬এ লাকি কারা? আজকের রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ বছরের প্রথম দিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।

    Published on: Jan 01, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন, নতুন বছরের প্রথম দিনটি কেমন কাটবে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে এই চার রাশির মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন আজ ভোরেই।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশিফল।
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশিফল।

    মেষ

    দিনটি আপনার জন্য একটি লাভজনক দিন হবে। যেকোনো কাজ ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া ভালো, কারণ এতে ভালো সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেকোনো কাজে খুব বেশি তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন, এবং আয়ের নতুন উৎস বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। আপনি আপনার কাজে নিবেদিতপ্রাণ হবেন। কিছু সরকারি কাজ দীর্ঘ সময়ের জন্য বিলম্বিত হতে পারে। বছরের প্রথম দিন, আপনি বন্ধুদের সাথে পার্টিতে ব্যস্ত থাকবেন।

    বৃষ

    আপনার অতিরিক্ত শক্তি থাকবে এবং আপনি যদি এটি সঠিক কাজে নিয়োজিত করেন তবে এটি আপনার জন্য আরও ভালো হবে। আপনি আপনার মায়ের সাথে কিছু পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন, যা আপনার নতুন কিছু চেষ্টা করার ইচ্ছা জাগিয়ে তুলবে এবং পরিবারে নতুন অতিথির আগমন একটি আনন্দের পরিবেশ বয়ে আনবে।

    ( পাকিস্তানে ‘আগামী ৫০ বছরে’ ভারতের হানার সম্ভাবনা নাকি কম! আশা LeTর, লাহোরের জঙ্গি-সভা ঘিরে শরিফদের মিথ্যার বেলুন ফুটো)

    ( Bangladesh BPL: আজব কাণ্ড! বাংলাদেশে ট্রফি ছাড়াই উদ্বোধন হয়ে গেল বিপিএল! কী ঘটেছে?)

    মিথুন

    আপনার ব্যবসায়িক কোনও সমস্যার কারণে আপনি উত্তেজনাপূর্ণ থাকবেন, তবে আপনার সন্তান পুরস্কার গ্রহণ করলে আপনার মন উত্তেজনা থেকে দূরে থাকবে। তবে, আপনার চারপাশের লোকেদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা এড়িয়ে চলা উচিত, অন্যথায় তারা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। যদি আপনার স্ত্রীর সাথে কোনও বিষয়ে আপনার তর্ক হয়, তবে আপনি কথোপকথনের মাধ্যমে তা সমাধান করবেন এবং পারস্পরিক ভালোবাসাও বৃদ্ধি পাবে।

    কর্কট

    দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। যদি আপনার সন্তানের কোনও বিশেষ কাজ নিয়ে কোনও উদ্বেগ থাকে, তাহলে আপনি সেগুলি সমাধানে ব্যস্ত থাকবেন। আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে আনন্দ করে কিছুটা সময় কাটাবেন। আপনি একটি পার্টির পরিকল্পনাও করতে পারেন। আপনি কোনও দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে মিস করবেন। অফিসে আপনি একটি আশ্চর্য উপহার পেতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

