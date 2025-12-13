Edit Profile
    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Dec 13, 2025 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার আভাস দিচ্ছে জ্যোতিষমতের রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন এই ৪ রাশির মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থ এই সমস্ত দিক দিয়ে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। রইল রাশিফল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন।
    মেষ

    শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় সাফল্য পাবে। চাকরিজীবীরা আত্মবিশ্বাসের সাথে তাদের কর্তব্য পালন করবেন। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আপনার দিনটি আনন্দ এবং উৎসাহে ভরে উঠবে। আপনি কোনও সামাজিক সমাবেশ বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘ যাত্রা শুরু করতে পারেন। ক্রীড়াবিদদের তাদের খেলাধুলায় সম্মান বা পদক জয়ের একটি ভাল সুযোগ থাকবে।

    ( Vastu Shastra Tips: গাড়িতে এই ৫ জিনিস রাখছেন তো? সৌভাগ্য ফেরাতে রইল বাস্তুটিপস)

    ( Pakistan Latest: লাহোরের বুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে শোনা গেল সংস্কৃত! কী ঘটছে শাহবাজের দেশে? বলছে রিপোর্ট)

    ( Poush Sankranti 2026: ২০২৬ পৌষ সংক্রান্তি সপ্তাহের কোন দিন পড়ছে?মহাপূণ্যকালের সময়সূচি দেখে নিন)

    বৃষ

    শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় সাফল্য পাবে। চাকরিজীবীরা আত্মবিশ্বাসের সাথে তাদের কর্তব্য পালন করবেন। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আপনার দিনটি আনন্দ এবং উৎসাহে ভরে উঠবে। আপনি কোনও সামাজিক সমাবেশ বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘ যাত্রা শুরু করতে পারেন। ক্রীড়াবিদদের তাদের খেলাধুলায় সম্মান বা পদক জয়ের একটি ভাল সুযোগ থাকবে।

    মিথুন

    আপনি আপনার চাপ এবং সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। আপনি আপনার পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে উপভোগ করবেন। আপনি কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে বা পারিবারিক উদযাপনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। আপনি একটি নতুন গাড়ি কিনতে পারেন বা আপনার বাবা-মায়ের কাছ থেকে অর্থ পেতে পারেন। আপনার মায়ের সাথে আপনার সম্পর্ক শুভ থাকবে। আপনার সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য আজকের দিনটি একটি ভালো দিন।

    কর্কট

    দিনটি শক্তিতে ভরপুর থাকবে। আপনি আপনার দায়িত্বগুলি সহজেই পালন করবেন। আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে। ঋণ সম্পর্কিত যেকোনো বিষয় সমাধান করুন। প্রজ্ঞা এবং বিচক্ষণতার সাথে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি লাভজনক হবে। প্রতিযোগিতার অনুভূতি বজায় থাকবে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope Aries To Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

