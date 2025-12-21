Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? রইল রাশিফল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ রবিবার সকালেই দেখে নিন কেমন কাটবে আজকের দিনটি। স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা, এই সমস্ত দিক দিয়ে গোটা দিন কেমন কাটবে, তার হদিশ রইল রাশিফলে। সপ্তাহের শেষ দিনে এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
মেষ
আপনার বন্ধুর কোনও কথা শুনে আপনার খারাপ লাগতে পারে। যদি আপনি বাইরে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তাহলে যাওয়ার আগে আপনার বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করা ভাল হবে এবং অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলা উচিত। যদি কোনও পুরানো বন্ধু অনেক দিন পরে আপনার সাথে দেখা করতে আসে, তাহলে পুরানো অভিযোগগুলি উত্থাপন করবেন না, অন্যথায় এটি তর্কের কারণ হতে পারে।
বৃষ
কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে এবং তারা একটি নতুন পদ লাভ করতে পারে। আপনার বসের সাথে আপনার মতবিরোধ হতে পারে, তবে আপনার অহংকারকে ছবিতে আনবেন না, অন্যথায় এটি আরও বাড়তে পারে। যদি আপনার সন্তানরা কিছু চায়, তাহলে আপনি তা পূরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আপনার হৃদয়ে তাদের স্বার্থ থাকবে, কিন্তু অন্যরা এটিকে স্বার্থপরতা বলে ভুল করতে পারে।
মিথুন
আপনার বাবার কিছু কথা শুনে আপনার খারাপ লাগতে পারে এবং বাইরে ঘুরতে ঘুরতে আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন। আপনার কাজের সাথে কিছুটা ধৈর্য ধরে কাজ করা দরকার। আপনি নতুন কিছু চেষ্টা করার তাগিদ অনুভব করবেন এবং যদি পরিবারের কোনও সদস্য আপনার উপর রাগান্বিত থাকেন, তাহলে আপনি তাদের বোঝানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।
কর্কট
পরিবারের সদস্যের বিবাহ নিশ্চিত হওয়ায় পরিবেশ খুশির হবে এবং আপনার যে কোনও ঋণ সহজেই পরিশোধ করা যাবে। আপনি নতুন পোশাক, জুতা, মোবাইল ফোন ইত্যাদি কিনবেন, যা লাভজনক হবে, তবে আপনার আয়ের মধ্যে ব্যয় করা ভাল। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে, যা আপনার আয় বৃদ্ধি করবে।
