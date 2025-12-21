Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? রইল রাশিফল।

    Published on: Dec 21, 2025 4:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ রবিবার সকালেই দেখে নিন কেমন কাটবে আজকের দিনটি। স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা, এই সমস্ত দিক দিয়ে গোটা দিন কেমন কাটবে, তার হদিশ রইল রাশিফলে। সপ্তাহের শেষ দিনে এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    মেষ

    আপনার বন্ধুর কোনও কথা শুনে আপনার খারাপ লাগতে পারে। যদি আপনি বাইরে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তাহলে যাওয়ার আগে আপনার বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করা ভাল হবে এবং অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলা উচিত। যদি কোনও পুরানো বন্ধু অনেক দিন পরে আপনার সাথে দেখা করতে আসে, তাহলে পুরানো অভিযোগগুলি উত্থাপন করবেন না, অন্যথায় এটি তর্কের কারণ হতে পারে।

    ( Modi on WB: ‘ফুটবলপ্রেমী রাজ্য হিসেবে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গ আজ লজ্জিত, সৌজন্যে..’, মেসির ইভেন্ট-কাণ্ডের নাম না করে সরব মোদী)

    ( Bangladesh Tension: লাল কালিতে ‘আই কিল ইউ’ লেখা চিরকুট এল বাংলাদেশের জামায়েত সদস্যের বাড়িতে! ওদিকে লক্ষ্মীপুরে…)

    বৃষ

    কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে এবং তারা একটি নতুন পদ লাভ করতে পারে। আপনার বসের সাথে আপনার মতবিরোধ হতে পারে, তবে আপনার অহংকারকে ছবিতে আনবেন না, অন্যথায় এটি আরও বাড়তে পারে। যদি আপনার সন্তানরা কিছু চায়, তাহলে আপনি তা পূরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আপনার হৃদয়ে তাদের স্বার্থ থাকবে, কিন্তু অন্যরা এটিকে স্বার্থপরতা বলে ভুল করতে পারে।

    মিথুন

    আপনার বাবার কিছু কথা শুনে আপনার খারাপ লাগতে পারে এবং বাইরে ঘুরতে ঘুরতে আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন। আপনার কাজের সাথে কিছুটা ধৈর্য ধরে কাজ করা দরকার। আপনি নতুন কিছু চেষ্টা করার তাগিদ অনুভব করবেন এবং যদি পরিবারের কোনও সদস্য আপনার উপর রাগান্বিত থাকেন, তাহলে আপনি তাদের বোঝানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

    কর্কট

    পরিবারের সদস্যের বিবাহ নিশ্চিত হওয়ায় পরিবেশ খুশির হবে এবং আপনার যে কোনও ঋণ সহজেই পরিশোধ করা যাবে। আপনি নতুন পোশাক, জুতা, মোবাইল ফোন ইত্যাদি কিনবেন, যা লাভজনক হবে, তবে আপনার আয়ের মধ্যে ব্যয় করা ভাল। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে, যা আপনার আয় বৃদ্ধি করবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope Aries To Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes