    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল দেখে নিন। 

    Published on: Dec 23, 2025 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। আজ ভোরেই দেখে নিন মঙ্গলবার গোটা দিনে এই চার রাশির ভাগ্যে কী থাকতে পারে। জ্যোতিষমতে গ্রহ, নক্ষত্রদের অবস্থানের গণনা অনুযায়ী দেখে নিন রাশিফল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    মেষ

    চাকরিজীবীরা তাদের কাজে খুব ব্যস্ত থাকবেন। আপনার কিছু ব্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে যা আপনি না চাইলেও বহন করতে বাধ্য হবেন। আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, যার ফলে আপনার সমস্যা হতে পারে। আপনি পারিবারিক কোনও বিষয়ে ব্যস্ত থাকবেন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। আপনি আপনার ব্যবসায় কিছু পরিবর্তন করতে পারেন।

    বৃষ

    আপনার কঠোর পরিশ্রমের উপর আস্থা রাখতে হবে। আপনি সামাজিক কার্যকলাপে খুব আগ্রহী হবেন। আপনার কাজের প্রতি আপনার একটু সতর্ক থাকতে হবে এবং আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আপনাকে কিছু অপরিচিত ব্যক্তির থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। ব্যবসায়, কোনও কাজ শুরু করার আগে আপনার সঙ্গীর সাথে যেকোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

    মিথুন

    গুরুত্বপূর্ণ কাজ আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা এড়িয়ে চলুন। পারিবারিক বিষয়গুলি একসাথে সমাধান করা হবে, যা আপনার জন্য আরও ভালো হবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে একটি নতুন প্রকল্প শুরু করতে পারেন। আপনি এমন কিছু নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন যা আপনি আপনার বাবার সাথে ভাগ করে নিতে পারেন। যদি আপনার কোনও কাজ সম্পন্ন করতে সমস্যা হয়, তবে তা সম্পন্ন হতে পারে। আপনার আশেপাশের কাউকে অযাচিত পরামর্শ দেবেন না।

    কর্কট

    আপনার নতুন প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ থাকবে। আপনার যেকোনো বিনিয়োগ ভালো রিটার্ন দেবে। আপনার খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করুন। আপনাকে যেকোনো কাজের ব্যাপারে অসাবধানতা এড়াতে হবে এবং আপনার ইচ্ছা পূরণ আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনার বৈবাহিক জীবনে সমতা বিরাজ করবে। আপনি আজ কাজে ব্যস্ত থাকবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    News/Astrology/Daily Horoscope Aries To Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

