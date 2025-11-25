Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৫ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২৫ নভেম্বর ২০২৫ কেমন কাটবে, তার হদিশ দিতে চলেছে জ্যোতিষমত। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে আজ মঙ্গলবার। আজ ২৫ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল কী বলছে এই ৪ রাশির স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা নিয়ে? রইল রাশিফল।
মেষ
আপনার শত্রুরাও আপনার কাজ নষ্ট করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। আপনি ধর্মীয় কার্যকলাপেও খুব আগ্রহী হবেন। আপনি অভাবী কাউকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবেন। আপনার কাজগুলি সাবধানে পরিকল্পনা করতে হবে, তবেই সেগুলি সময়মতো সম্পন্ন হবে। আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ তাদের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।
পরিবারে নতুন অতিথির আগমন হতে পারে। আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আপনার ভালো কাজের সমাজে প্রশংসা হবে এবং আপনার সম্মানও বৃদ্ধি পাবে। আপনি যেকোনো কাজ সময়মতো সম্পন্ন করার জন্য সময় নেবেন। সাবধানতার সাথে যানবাহন ব্যবহার করুন, তাই যানবাহন ধার করবেন না। আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।
মিথুন
আপনি ঊর্ধ্বতনদের আশীর্বাদ পেতে থাকবেন। যারা চাকরি পরিবর্তন করার চেষ্টা করছেন তারা ভালো সাফল্য পাবেন। যদি আপনার প্রিয় জিনিসটি হারিয়ে যায়, তাহলে আপনার তা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আপনি কাজে খুব ব্যস্ত থাকবেন, কিন্তু আপনি এখনও পরিবারের সদস্যদের জন্য সময় বের করতে পারবেন, যা আপনাকে তাদের উদ্বেগগুলি সমাধান করার সুযোগ দেবে।
কর্কট
অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা শুরু করার কথা ভাববেন না। যদি আপনি কোনও সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ করার কথা ভাবছেন, তবে তা আপনার জন্য ভালো হবে। কোনও কাজে তাড়াহুড়ো করবেন না, অন্যথায় পরে অনুশোচনা করবেন। যদি আপনি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তবে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কম। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, যা আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে।