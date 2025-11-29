Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? রইল ২৯ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশিফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ২৯ নভেম্বর ২০২৫ সালে এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। রইল রাশিফল। আজ ভোরে দেখে নিন ৪ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে। স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা এই সমস্ত দিক দিয়ে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে।
মেষ
আপনার সঙ্গীর কিছু বিরক্তি প্রকাশ পেতে পারে, যার ফলে আপনার সম্পর্কের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। আপনার সঙ্গীর অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন। আপনার কাঙ্ক্ষিত ক্যারিয়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান থাকুন এবং আপনার খাদ্যাভ্যাসের প্রতি মনোযোগ দিন।
বৃষ
দিনটি আনন্দের হবে। আপনার সঙ্গীর সাথে কেনাকাটা বা ভ্রমণের সুযোগ পাবেন, যা আপনার সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে। সপ্তাহের শেষার্ধে কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকুন, কারণ ব্যয় বাড়তে পারে।
মিথুন
আপনার সঙ্গীর আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন। সন্দেহের কারণে দ্বন্দ্ব হতে পারে, তাই সংযম বজায় রাখুন। উর্ধ্বতনদের সাথে আপনার সম্পর্ক উন্নত করুন, নাহলে আপনার প্রচেষ্টা প্রভাবিত হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হতে পারে।
কর্কট
দিনটি আপনার জন্য খুবই ভালো। আপনার সঙ্গীর সাথে পার্টি বা বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কঠোর পরিশ্রম সফল হবে। তবে, আপনার বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, তাই সাবধান থাকুন।
