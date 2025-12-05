Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ শুক্রবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। আজ এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক দিয়ে দিনটি কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতের গণনা অনুযায়ী আজকের রাশিফল দেখে নিন।
মেষ
দিনটি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আপনার জন্য অনুকূল হবে, কারণ আপনি শেয়ার বাজারে এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করবেন এবং একটি সম্পত্তির চুক্তিও চূড়ান্ত হতে পারে। আপনি একটি পুরানো লেনদেন নিষ্পত্তি করবেন এবং আপনার কাছাকাছি বসবাসকারী লোকেদের সাথে পরিচিত হওয়া উচিত। আপনি সামাজিকীকরণের জন্য কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে যেতে পারেন। আপনি পৈতৃক সম্পত্তি থেকে আর্থিক লাভও দেখতে পারেন।
বৃষ
বাড়িতে কোনও শুভ অনুষ্ঠান মনোরম পরিবেশ বয়ে আনবে। শিক্ষার্থীরা কোনও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তারা অবশ্যই জিতবে। আপনার বাইরের খাবার এবং পানীয় খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার মায়ের আপনার সাথে সমস্যা হতে পারে। আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং অনেক অপ্রয়োজনীয় দৌড়াদৌড়ি হবে।
মিথুন
আপনার কাজের জন্য আগে থেকে পরিকল্পনা করা উচিত, কারণ আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়তে পারে। অংশীদারিত্বে কাজ করা ক্ষতিকারক হবে, তাই আজ কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। আপনার কিছু শত্রু বন্ধু হিসেবে জাহির করতে পারে, যাদের আপনার চিনতে হবে। আপনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে দেখা হবে।
কর্কট
দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা যেকোনো চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হবে। আপনি আপনার পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগী হবেন। আপনার আয়ের বিষয়ে সতর্ক থাকুন এবং টাকা ধার দেওয়া এড়িয়ে চলুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )