    Dainik Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Dec 14, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা ক্ষেত্রে আজ রবিবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে দেখে নিন আজ আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল দেখে নিন।
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল দেখে নিন।

    সিংহ

    আপনি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আশীর্বাদ পেতে থাকবেন। রাজনীতির সাথে জড়িতরা জনসমর্থন বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি সত্যিকার অর্থে অন্যদের মঙ্গলের জন্য যত্নবান হবেন, তবে লোকেরা এটিকে স্বার্থপরতা বলে ভুল করতে পারে। গুজব বিশ্বাস করবেন না। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদ শুনতে পারেন এবং আপনার অতিরিক্ত শক্তি আপনাকে আপনার কাজগুলি সহজেই সম্পন্ন করতে সহায়তা করবে।

    কন্যা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি স্বাভাবিক দিন হবে, তবে বাজেট মেনে চলা লাভজনক হবে। একসাথে একাধিক কাজ আপনার উদ্বেগ বাড়িয়ে দিতে পারে। যারা কর্মসংস্থানের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। আপনার একটি লক্ষ্যে অটল থাকা প্রয়োজন, তবেই আপনার সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে এবং আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবেন।

    তুলা

    দিনটি আপনার ক্যারিয়ারের দিক থেকে ভালো হবে। অংশীদারিত্বে কাজ করা লাভজনক হবে। আপনি যদি কারো কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে থাকেন, তাহলে তা পরিশোধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। যদি আপনার কাজে কোনও বাধার সম্মুখীন হন, তাহলে সেগুলিও দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। আপনি আপনার বাড়িতে কিছু নতুন জিনিস আনতে পারেন। একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিবারে আনন্দের পরিবেশ বয়ে আনবে

    বৃশ্চিক

    দিনটি আপনার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ প্রচেষ্টা এড়াতে দিন। আবেগের বশে কথা বলা এড়িয়ে চলুন এবং আপনার বাবার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকুন, কারণ আপনার লুকানো শত্রুরা আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করতে পারে। আপনি পড়াশোনা এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় খুব আগ্রহী হবেন। আপনার বসের সাথে তর্কের সম্ভাবনা রয়েছে। কোনও সহকর্মী আপনাকে হয়রানি করার চেষ্টা করতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

