Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dainik Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি রাশি কারা? ১৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল দেখে নিন

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ১৪ নভেম্বরের ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Nov 14, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর ২০২৫ সালে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। আজ এই চার রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আজ এই ৪ রাশির ভাগ্যফল।

    সিংহ-কন্যা-তুলা-বৃশ্চিকের কেমন কাটবে আজ?
    সিংহ-কন্যা-তুলা-বৃশ্চিকের কেমন কাটবে আজ?

    সিংহ

    আপনার আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকতে হবে। যদি আপনি ভ্রমণের পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে কিছুক্ষণের জন্য তা স্থগিত রাখুন। অনেক দিন পর কোনও পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা করে আপনি খুশি হবেন। আপনার স্ত্রীর অনুভূতিকে সম্মান করতে হবে।

    ( Vastu Tips:বাস্তুশাস্ত্রমতে ক্যাকটাস শুভ নাকি অশুভ! গাছ নিয়ে এই ৩ টিপস দেখে নিন)

    ( Amit Shah on Delhi Blast: দিল্লি ব্লাস্টের অপরাধীদের ‘এমন শাস্তি হবে, যা বিশ্বের কাছে…’, হুঙ্কার অমিত শাহের কণ্ঠে)

    ( ফরিদাবাদের আল ফালার সন্দেহভাজন ৩ ডাক্তারদের কোন সুইস অ্যাপে যোগাযোগ ছিল? চলত সন্ত্রাসী প্লটের প্ল্যান!)

    কন্যা

    দিনটি আপনার জন্য কঠোর পরিশ্রমের দিন হবে। আপনার আগ্রহী কাজ খুঁজে পাওয়া আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনার আর্থিক বিষয়ে একটু মনোযোগ দিতে হবে। আপনার শারীরিক সমস্যা সম্পর্কে একটু সতর্ক থাকতে হবে। আপনার নতুন কিছু চেষ্টা করার ইচ্ছা হতে পারে। যারা রাজনীতিতে আগ্রহী তাদের কিছুটা বিচক্ষণতা অবলম্বন করা উচিত।

    ( Delhi Blast Investigation: ড. মুজাফ্ফর কে? রয়েছে তুরস্ক, দুবাই যোগ! ইন্টারপোলের দ্বারস্থ জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ)

    তুলা

    আপনি আপনার কর্মজীবনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করবেন। ব্যাংকিং খাতে কর্মরতদের জন্য ভালো বিনিয়োগ করার সুযোগ থাকবে। আপনি অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবেন। আপনার একটি বড় লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। পারিবারিক বিষয়গুলি একসাথে সমাধান করলে আপনার জন্য ভালো হবে। আপনি আপনার কর্মকাণ্ড দিয়ে মানুষকে খুশি করতে পারবেন।

    বৃশ্চিক

    আপনার জন্য একটি চাপপূর্ণ দিন হতে চলেছে। ব্যয় আপনার স্ত্রীর সাথে তর্কের কারণ হতে পারে। আপনার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নাহলে ভবিষ্যতে আপনি আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার যেকোনো বিনিয়োগ বুদ্ধিমানের সাথে করতে হবে। আপনার স্ত্রীর সাথে যেকোনো টানাপোড়েনের সম্পর্ক সমাধান করা হবে। যারা চাকরি করেন তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রচুর উপকৃত হবেন।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dainik Rashifal Leo To Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি রাশি কারা? ১৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল দেখে নিন

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes