Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল।

    Published on: Dec 02, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্য়ে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২ ডিসেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল আজকের রাশিফল। এই চার রাশির, আজ গ্রহ ও নক্ষত্রদের অবস্থানের বিচারে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।

    সিংহ

    ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সতর্ক থাকুন। কোনও পুরনো ভুল প্রকাশ পেতে পারে। আপনার সন্তানদের সাথে আপনার তর্ক হতে পারে। আপনার চারপাশের লোকদের সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। যদি আপনার কারও সাথে আর্থিক লেনদেন হয়, তবে এটি সমস্যায় পরিণত হতে পারে।

    ( Virat Kohli Latest News: বারবার ডাক সত্ত্বেও টিমের বিজয় উৎসবে যোগ দিলেন না কোহলি! কী ঘটেছে? Videoয় ধরা পড়ল দৃশ্য)

    ( Govt on Cyber Security:নজরে সাইবার নিরাপত্তা! স্মার্টফোন নির্মাতাদের ‘সঞ্চার সাথী’ অ্যাপ প্রি ইনস্টলের নির্দেশ কেন্দ্রের)

    ( Woman marries Corpse of Boyfriend: প্রেমিকের মৃতদেহের রক্তই সিঁদুর হিসাবে…!খুনে উস্কানি নিয়ে তরুণীর বিস্ফোরক অভিযোগ)

    ( Where is Imran Khan:ইমরানকে নিয়ে ‘কিছু লুকনো’ হচ্ছে? সরব পুত্ররা, মুখ খুললেন প্রাক্তন স্ত্রী জেমাইমাও)

    কন্যা

    দিনটি আপনার জন্য একটি বড় সাফল্য বয়ে আনবে। যদি আপনার বিবাহিত জীবনে কিছু সমস্যা থাকে, তবে আপনি সেগুলি সমাধানের জন্য একসাথে কাজ করবেন। যদি আপনাকে কোনও বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে দলগত কাজের মাধ্যমে তা সম্পন্ন হবে। আপনার কাজের জন্য আপনি আপনার বসের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে পারেন। রাজনীতিতে কর্মরত ব্যক্তিরা জনসমর্থন বৃদ্ধি পাবেন এবং নতুন লোকেদের সাথে মেলামেশার সুযোগও পাবেন।

    তুলা

    আপনাকে উদারতার সাথে ছোটদের ভুল ক্ষমা করতে হবে এবং আপনি আপনার কাজে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা দেখাবেন। কারও তর্ক-বিতর্কে না জড়ালেই আপনার জন্য ভালো হবে। কোনও কিছুর দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়িয়ে চলুন এবং যে কোনও কাজের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে গভীর মনোযোগ দিন।

    বৃশ্চিক

    আপনি আপনার প্রিয়জনদের সাথে সময় কাটাবেন। আপনার বস আপনার কথায় খুব খুশি হবেন। আপনি পড়াশোনা এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি খুব আগ্রহী হবেন। প্রতিযোগিতার অনুভূতি বজায় থাকবে। আপনি কিছু পুরানো লেনদেন সমাধান করতে সক্ষম হবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal Leo To Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes