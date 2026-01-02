Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ শুক্রবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। জ্যোতিষমতে দেখে নিন ১২ রাশি চক্রের মধ্যে মাঝের ৪ রাশির ভাগ্যে আজ কী রয়েছে। এই ৪ রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
সিংহ
শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, তবেই তারা আরও ভালো ফলাফল পাবে। আপনার কোনও বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় রাগ এড়ানো উচিত, অন্যথায় পরিবারের সদস্যরা বিরক্ত হতে পারেন। আপনি চাকরি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করতে পারেন এবং অন্য পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।
কন্যা
আজকের দিনটি আপনার জন্য বর্ধিত আরাম-আয়েশ এবং বিলাসিতা বয়ে আনবে। পরিবারের একজন সদস্যের বিবাহ নিশ্চিত হয়েছে, যা আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনি মজাদার মেজাজে থাকবেন। অপরিচিতদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার আশেপাশের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হবে। আপনার সন্তানরা আপনার সাথে একটি নতুন গাড়ি কেনার বিষয়ে কথা বলতে পারে। আপনি আপনার শ্বশুরবাড়ির কারও সাথে দেখা করতে যেতে পারেন।
তুলা
দিনটি ব্যবসার দিক থেকে আপনার জন্য ভালো দিন হবে এবং আপনার আয় বৃদ্ধি পাবে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। পারিবারিক বিষয়ে বাইরের পরামর্শ নেওয়া এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায় ভালো লাভ হবে। আপনার স্বাস্থ্যের ওঠানামাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। আপনার বাবা-মায়ের সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক থাকবে এবং আপনি তাদের সেবা করবেন।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি আপনার আর্থিকভাবে ভালো যাবে। আপনি যা-ই করুন না কেন, সাফল্য বয়ে আনবে। শেয়ার বাজারের সাথে জড়িতরা উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করতে পারেন। আপনি আপনার বাড়ি সংস্কারের পরিকল্পনা করবেন। অনেক দিন পর কোনও পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা করে খুশি হবেন। সাবধানতার সাথে যানবাহন ব্যবহার করুন। আপনার দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলি গতি পাবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )