Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ রবিবার ২১ ডিসেম্বর ২০২৫র রাশিফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। আজ ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেমের ভাগ্যে আজ কী রয়েছে দেখে নিন রাশিফলে। রইল রবিবার, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫ রাশিফল।
সিংহ
একসাথে একাধিক কাজের দায়িত্ব আপনার উপর বর্তাবে, যা আপনার উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে। যদি আপনি কোনও বিষয়ে অধৈর্য বোধ করেন, তাহলে শিথিল হবেন না। আপনার কাজের বিষয়ে আপনি আপনার মায়ের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারেন। যদি আপনার কোনও অমীমাংসিত কাজ থাকে, তাহলে আপনি সেগুলি সম্পন্ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। পরিবারে একজন নতুন অতিথির আগমন হতে পারে, যা আপনাকে আনন্দ দেবে।
কন্যা
আপনার ত্রুটিগুলি কাটিয়ে উঠতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে, এবং যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। কাউকে কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে আপনাকে সাবধানে চিন্তা করতে হবে। আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে সম্ভবত আপনি সুসংবাদ শুনতে পাবেন এবং পদোন্নতির সম্ভাবনাও রয়েছে।
তুলা
আপনার বাবার কিছু কথা শুনে আপনার খারাপ লাগতে পারে, তবে আপনার স্বাস্থ্যও উদ্বিগ্ন হতে পারে। আর্থিক লেনদেন করার সময় সাবধান থাকুন, কারণ আপনি প্রতারিত হতে পারেন। আপনার স্ত্রী কাজের জন্য বিদেশ ভ্রমণ করতে পারেন। দীর্ঘ সময় পর বন্ধুর সাথে দেখা করে আপনি খুশি হবেন এবং পারিবারিক যেকোনো দ্বন্দ্বের সমাধান হবে বলে মনে হচ্ছে।
বৃশ্চিক
আপনার সহকর্মীর কোনও কথা শুনে আপনার খারাপ লাগতে পারে। আপনার ধৈর্য এবং সাহস আজ আনন্দ বয়ে আনবে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। তাদের কাছে করা প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। আপনি আপনার বাড়ির আরাম বাড়িয়ে দেবেন এবং এমনকি কোনও সম্পত্তি কেনার কথাও ভাবতে পারেন, যা আপনার জন্য উপকারী হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্য়তা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )