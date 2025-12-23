Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা? ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ মঙ্গলবার ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫র রাশিফলে দেখে নিন। আজ মঙ্গলবার দিনটি কেমন কাটবে, তার হদিশ রইল রাশিফলে। মঙ্গলবারের রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থের দিক থেকে দিন কেমন কাটবে দেখে নিন।
সিংহ
দিনটি আপনার জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হবে। আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন। আপনি আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে খুব আগ্রহী হবেন। আপনার দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কাজ সময়মতো সম্পন্ন করা দরকার। আপনি কোনও দূরবর্তী আত্মীয়কে মিস করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা চাকরি সম্পর্কিত কোর্সের জন্য পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারে।
কন্যা
আপনার সম্মান এবং সম্মান আপনাকে অপরিসীম আনন্দ দেবে। আপনি আপনার আর্থিক প্রচেষ্টায়ও সাফল্য পাবেন। একটি ভাল চাকরির প্রস্তাবও আসতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে আপনার পিতামাতার সাথে তর্ক হতে পারে। আপনার কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখুন। আপনাকে কোনও কাজের জন্য ভ্রমণ করতে হতে পারে, যা আপনার জন্য উপকারী হবে।
তুলা
ঈর্ষার অনুভূতি এড়িয়ে চলুন এবং যেকোনো শারীরিক অসুস্থতা দমন করলে পরবর্তীতে নতুন সমস্যা তৈরি হতে পারে। আপনার নিকটাত্মীয়দের সাথে দেখা করার সুযোগও পাবেন। আপনার স্ত্রীর সাথে চলমান যেকোনো বিরোধও সমাধান হবে, যার ফলে আপনি একসাথে বাইরে যেতে পারবেন।
( Bangladesh: বাংলাদেশে NCP নেতাকে গুলিচালনা কাণ্ডে নয়া তথ্যে চাঞ্চল্য! উঠছে নারী প্রসঙ্গ, কী জানাল পুলিশ?)
( Bangladesh High Commission: ঢাকার প্রেশার গেম? দিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের বড় পদক্ষেপ, কী ঘটেছে?)
(Bangladesh: বাংলাদেশে NCP নেতাকে গুলিচালনা কাণ্ডে নয়া তথ্যে চাঞ্চল্য! উঠছে নারী প্রসঙ্গ, কী জানাল পুলিশ? )
বৃশ্চিক
দিনটি ভাগ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার জন্য একটি ভালো দিন হতে চলেছে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাবেন। আপনি আয় বৃদ্ধির উৎসগুলিতে গভীর মনোযোগ দেবেন। আদালত-সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ে আপনি ভালো সাফল্য অর্জন করবেন। কারও সাথে আপনার যেকোনো মতবিরোধ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে। আপনি কাজের বিষয়ে আপনার ভাইবোনদের সাহায্য চাইতে পারেন। আপনার বন্ধু বৃত্তও আজ বৃদ্ধি পাবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )