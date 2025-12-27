Daily Horoscope Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফলে রইল এই চার রাশির ভাগ্যফল। চার রাশির মধ্যে আজ কারা লাকি, বা কাদের লড়াই জারি রাখতে হবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিকের আভাস দিচ্ছে রাশিফল।
সিংহ
আপনার তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলা উচিত। যেকোনো কাজে অবহেলা আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার স্ত্রী আপনার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবেন। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে জোরালো সমর্থন পাবেন এবং আপনি এমনকি একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করার পরিকল্পনাও করতে পারেন। আপনার একটি রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে এবং কর্মক্ষেত্রে একটি দায়িত্বশীল কাজ দেওয়া হতে পারে।
কন্যা
আপনি সময়মতো মুলতুবি থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। আপনার বসের সাথে আপনার কাজের বিষয়ে তর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি অতীতের কোনও সিদ্ধান্তের জন্য অনুতপ্ত হতে পারেন। যদি আপনার দাঁতের সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে পারেন। ব্যবসায়, আপনার একটি অংশীদারিত্ব চুক্তি চূড়ান্ত করার সুযোগ থাকবে।
তুলা
আপনি সক্রিয়ভাবে দাতব্য কাজে অংশগ্রহণ করবেন এবং কোনও ইচ্ছা পূরণ হলে আপনার আনন্দ সীমাহীন হবে। আপনার বাবা আপনার কোনও কথার জন্য বিরক্ত হতে পারেন। পরিবারের কোনও সদস্যের বিবাহের পথে যে কোনও বাধা দূর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং আপনি যদি কারও কাছ থেকে টাকা ধার করে থাকেন, তাহলে তা পরিশোধ করার জন্য আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।
বৃশ্চিক
আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু উপেক্ষা করা এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার মধ্যে ঝগড়া হতে পারে। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করবেন। আপনি বন্ধুদের সাথে একটি পার্টির পরিকল্পনা করতে পারেন, তবে সময়মতো কিছু কাজ শেষ না হওয়ার কারণে আপনার ক্ষতি হতে পারে। আপনাকে সাবধানে গাড়ি চালাতে হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )