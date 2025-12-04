Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।

    Published on: Dec 04, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্য়ে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী ঘটতে চলেছে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যে আজ কী রয়েছে দেখে নিন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ, প্রেমের দিক থেকে আজকের দিনটি কেমন কাটতে চলেছে, তা দেখে নিন।

    ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ের রাশিফল।
    ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ের রাশিফল।

    সিংহ

    দিনটি আপনার জন্য আনন্দ এবং আনন্দে ভরা দিন হতে চলেছে। আপনার স্ত্রী প্রচুর আশীর্বাদে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবেন। সাহায্য না চেয়ে গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলা উচিত, তবে আপনি বন্ধুদের সাথে কিছুটা সময় কাটাতে পারেন। আপনার কাজের জন্য অন্য কারও উপর নির্ভর করা উচিত নয়। কোনও প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়ানো উচিত। লেনদেন সম্পর্কিত কোনও বিষয় আপনার সমস্যার কারণ হতে পারে।

    কন্যা

    আপনি পরিশ্রমীও হবেন। আপনাকে কাজের জন্য ভ্রমণও করতে হতে পারে। অংশীদারিত্বে, সাবধানে চিন্তা করুন এবং তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক এড়িয়ে চলুন। আপনার বস আপনার পরামর্শের প্রশংসা করবেন। আপনি এমনকি কোনও পদোন্নতি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আপনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার পরিকল্পনাও করবেন।

    ( Lucky Zodiac Signs from 6 December: ভাগ্য ঘুরতে চলেছে ৬ ডিসেম্বর থেকে! বুধের কৃপায় লাকি এই ৩ রাশি)

    ( Haryana kids murder: নিজের চেয়ে সুন্দর মেয়ে দেখলেই 'বিরক্তি'! হিংসা?বাড়ির ছোট্ট কন্যাকে খুন মহিলার, সন্তানকেও..)

    তুলা

    আপনি নতুন জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আপনি সুনাম অর্জন করবেন। আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে খুব আগ্রহী হবেন। আপনার একটি ইচ্ছা পূরণ হতে পারে, তবে আপনার স্বাস্থ্য দুর্বল থাকবে।

    ( দ. আফ্রিকার বিরুদ্ধে T20-র ভারতীয় টিমে ফিরলেন গিল, দলে এলেন এই বোলারও)

    ( Rohit Rishabh: শর্মাজির সঙ্গে গল্পে মজেছিলেন ছিলেন পন্থ! হঠাৎই রোহিতের চোখে… কী ঘটল? Video নিয়ে নেটপাড়া কী বলছে!)

    বৃশ্চিক

    আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা আপনার সমস্যা বাড়িয়ে তুলবে। যদি আপনি আপনার কাজে কিছু বাধার সম্মুখীন হন, তবে তাও সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তাহলে তা ফেরত পেতে পারেন। আজ আপনার কাজের বিষয়ে অপরিচিতদের সাথে পরামর্শ করা এড়িয়ে চলুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal Leo To Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes