    Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। ২ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Published on: Dec 02, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ২ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন ১২ রাশিচক্রের শেষ ৪ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল এই চার রাশির রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু

    ধনু

    দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। পারিবারিক বিষয়ে আপনার পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত। যেকোনো কাজের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করা এড়িয়ে চলুন এবং অতিরিক্ত উৎসাহী মনোভাবের ফলে ভুল হতে পারে। যানবাহন ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকুন, এবং আপনি অতীতের ভুলের জন্য অনুশোচনা করতে পারেন।

    মকর

    কিছু নতুন পরিচিতি থেকে আপনি উপকৃত হবেন। আপনি বয়স্কদের সেবা করার জন্যও কিছুটা সময় নেবেন। আবেগের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন, নাহলে পরে আপনার আফসোস হবে। যারা শেয়ার বাজারে বা লটারিতে বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করছেন তাদের অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা উচিত।

    কুম্ভ

    আপনার জীবনের মান উন্নত হবে। আপনার আবেগের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়ানো উচিত। আজ আপনার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং কিছু উত্থান-পতনের পরে, আপনি ব্যবসায়ে ভাল সাফল্য দেখতে পাবেন। কর্মক্ষেত্রে অপরিচিত কাউকে বিশ্বাস করার আগে সাবধানে বিবেচনা করুন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, একটি পুরানো লেনদেন সমাধান করা হবে।

    মীন

    আপনি আপনার সমস্ত কাজে দ্রুত অগ্রগতি করবেন এবং আপনার বসের আস্থা অর্জনেও সফল হবেন। আপনি যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন করতে পেরে খুব খুশি হবেন। আপনার স্ত্রীও আপনার কাজে আপনাকে পূর্ণ সমর্থন করবেন। আজ আপনি যা-ই করুন না কেন তা সফল হবে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

