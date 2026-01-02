Edit Profile
    Daily Horoscope Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে লাকি কারা আজ? ২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল। 

    Published on: Jan 02, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২ জানুয়ারি ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। আজ শুক্রবার এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে এই চার রাশির ভাগ্যে আজ কী রয়েছে দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের রাশিফল দেখে নিন।
    ধনু

    দিনটি আপনার জন্য একটি প্রাণবন্ত দিন হবে। আপনি আপনার কাজের মাধ্যমে ভালো ফলাফল অর্জন করবেন। আপনার সময়কে বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করুন। একটি বড় ব্যবসায়িক চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে। হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান জিনিস খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আনন্দের জন্য ব্যয় করবেন, তবে আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী থাকবে।

    মকর

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি চাপপূর্ণ দিন হতে পারে, কারণ পুরনো সমস্যাগুলি আবার দেখা দিতে পারে। আপনার চোখের বিশেষ যত্ন নিন। আপনার সন্তানদের পড়াশোনার উপর নজর রাখুন। আপনার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ। কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতে পারে। অপরিচিতদের সাথে মেলামেশা এড়িয়ে চলুন।

    কুম্ভ

    ব্যবসায়িকদের জন্য আজকের দিনটি শুভ হবে। প্রেম জীবন সুখের হবে। হারানো প্রিয়জনকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণের সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। দূরে বসবাসকারী পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে সুসংবাদ আসতে পারে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা সফল হবে।

    মীন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হবে। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার চিন্তাভাবনার প্রশংসা করা হবে। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ করা লাভজনক হবে। আদালত সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, কারণ বিরোধীরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

