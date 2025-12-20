Ajker Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির মধ্যে কি আপনার রাশি রয়েছে? রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে। রইল ২০ ডিসেম্বর ২০২৫র রাশিফল।
ধনু
আপনি একজন পুরনো বন্ধুর অভাব অনুভব করবেন এবং ব্যবসায়িক ওঠানামায় ভীত হবেন না। আপনি আপনার পরিকল্পনার দিকে মনোযোগ সহকারে কাজ করবেন। আপনার কাজে কোনও পরিবর্তন আনবেন না। প্রতিপক্ষের কোনও কথা শুনে আপনি বিরক্ত হবেন। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে আপনি কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, একটি অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে।
মকর
একসাথে একাধিক কাজ করার ফলে আপনার একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলা উচিত। অসাবধানতা আপনার সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। সহকর্মীর কোনও কথা শুনে আপনি বিরক্ত বোধ করতে পারেন। আপনার বাবার কোনও পুরনো অসুস্থতা আবার দেখা দিতে পারে। আপনার কারও সাথে যে কোনও লেনদেন সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা উচিত।
কুম্ভ
দিনটি আপনার জন্য শুভ হবে, কারণ আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলি ভাল লাভ দেবে এবং যারা চাকরি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছেন তারাও কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। অবিবাহিতরা নতুন অতিথিকে স্বাগত জানাবে। আপনার বাবার কোনও কথা শুনে আপনি বিরক্ত বোধ করতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে অন্যের উপর নির্ভর করা এড়িয়ে চলুন।
মীন
দিনটি আপনার জন্য যেকোনো সিদ্ধান্ত সাবধানতার সাথে বিবেচনা করার দিন হবে, কারণ তাড়াহুড়ো করলে ভুল হতে পারে। আপনার সন্তানের স্বেচ্ছাচারী আচরণ নিয়ে আপনি চিন্তিত থাকবেন। আপনার শারীরিক সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করা এড়িয়ে চলা উচিত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন কিছু চেষ্টা করার ইচ্ছা তৈরি হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )