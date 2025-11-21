Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কারা লাকি? ২১ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২১ নভেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক দিয়ে কোন কোন রাশি লাভ পাবে, কাদের লড়াই চালাতে হবে আজ, তার আভাস দিচ্ছে জ্যোতিষমতের এই গণনা। শুক্রবার, ২১ নভেম্বর ২০২৫র ভাগ্যফল দেখে নিন। রইল ৪ রাশির রাশিফল।
ধনু
আধ্যাত্মিক আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং ভ্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে। যারা পড়াশোনা করছেন, গবেষণা করছেন বা উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন তাদের জন্য এটি একটি শুভ দিন। আপনি পদোন্নতির সুযোগ পেতে পারেন। বন্ধুবান্ধব এবং প্রবীণরা আপনাকে সাহায্য করবেন। দীর্ঘ ভ্রমণে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
আপনি আপনার ভাবমূর্তি এবং ক্যারিয়ারের উপর বেশি মনোযোগ দেবেন। কঠোর পরিশ্রম সাফল্যের পথ প্রশস্ত করবে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার প্রশংসা করবেন। রাজনীতির সাথে জড়িতদের জন্যও এটি একটি ভালো সময়। পারিবারিক দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে, যা কিছুটা ক্লান্তি সৃষ্টি করতে পারে।
আপনার মন নতুন এবং অনন্য ধারণায় ভরে উঠবে। সামাজিক কাজেও আপনার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। আয়ের নতুন উৎস খুলে যেতে পারে। প্রযুক্তি বা বিজ্ঞানের সাথে জড়িতরা বিশেষ সাফল্য দেখতে পাবেন। বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো আপনাকে নতুন দিকনির্দেশনা দেবে। একটি সুষম দৈনন্দিন রুটিন বজায় রাখুন।
মীন
আপনার হৃদয় যা বলবে তা বিশ্বাস করতে পারেন। আপনার ব্যয় কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করুন, তবে আপনার কিছু বকেয়া অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার সঙ্গীর সাথে আপনার মানসিক সংযোগ আরও গভীর হবে। জল-সম্পর্কিত অসুস্থতা বা অ্যালার্জি থেকে সাবধান থাকুন।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
