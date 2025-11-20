Edit Profile
    গুরু বৃহস্পতি ও চন্দ্রের চালে ব্যাপক ধামাকা! ৩ রাশিতে সৌভাগ্যের ফোয়ারা ছুটবে, লাকি কারা?

    চন্দ্র এবং গুরু বৃহস্পতির যোগ গজকেশরী রাজযোগ গঠনের দিকে পরিচালিত করে। এই রাজযোগকে অত্যন্ত উপকারী এবং সমৃদ্ধির উপাদান বলে মনে করা হয়। এই দুটি গ্রহের ট্রানজিটের কারণে কিছু রাশিচক্রের সময়টি খুব উপকারী বলে মনে করা হয়।

    Published on: Nov 20, 2025 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    চন্দ্র তার গতিপথ পরিবর্তন করে একটি শুভ সংযোগ তৈরি করছে, যা কিছু রাশিচক্রের জন্য শুভ সময়ের সূচনা করতে পারে। চন্দ্র এবং বৃহস্পতির সংযোগ গজকেশরী রাজযোগ তৈরি করে। এই রাজযোগকে অত্যন্ত উপকারী এবং সমৃদ্ধির উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

    গুরু বৃহস্পতি ও চন্দ্রের চালে ব্যাপক ধামাকা! ৩ রাশিতে সৌভাগ্যের ফোয়ারা ছুটবে, লাকি কারা?

    চন্দ্র ও বৃহস্পতির এই সংযোগ ১২টি রাশির জীবনে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। দৃক পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, ৫ ডিসেম্বর বিকাল ৩:৩৮ মিনিটে বৃহস্পতি মিথুন রাশিতে প্রবেশ করবেন। একই দিনে রাত ১০:১৫ মিনিটে চন্দ্রও মিথুন রাশিতে প্রবেশ করবেন।

    এই রাজযোগের গঠন কিছু রাশিচক্রের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। তাহলে আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশির জন্য গজকেশরী রাজযোগ উপকারী হতে চলেছে ।

    তুলা

    বৃহস্পতি এবং চন্দ্রের ট্রানজিট তুলা রাশির জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি প্রতিটি কাজে উন্নতি করবেন। সময়টি আপনার জন্য খুব শুভ বলে মনে করা হয়। যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। এই সময়ে আপনি ভাগ্যবান হবেন। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

    মিথুন

    রাশি বৃহস্পতি এবং চন্দ্রের ট্রানজিট মিথুন রাশির লোকদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। সাহসী ও শক্তিশালী থাকবেন। ক্যারিয়ারে পদোন্নতির জন্য অনেক নতুন সুযোগ আসতে চলেছে। জীবনে অনেক পরিবর্তন আসতে পারে। আপনি ইতিবাচক থাকবেন এবং আপনার কাজের জন্য প্রশংসাও পাবেন।

    কন্যা

    কন্যা রাশিতে বৃহস্পতি এবং চন্দ্রের ট্রানজিট কন্যা রাশির লোকদের জন্য শুভ বলে মনে করা হয়। সন্তানের পক্ষ থেকে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। জীবনসঙ্গীর সাথে চলমান মতবিরোধ দূর হতে শুরু করবে। ব্যবসায়ীরা অর্থ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে।

    এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

