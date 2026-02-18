এসে গেল সেই বিখ্যাত গজকেশরী যোগ, জ্যোতিষশাস্ত্রের সবচেয়ে শুভ সময়! ৭ দিন পর থেকে ঝলমল করে উঠবে ৩ রাশির ভাগ্যের আকাশ

এসে গেল সেই বিখ্যাত গজকেশরী যোগ, জ্যোতিষশাস্ত্রের সবচেয়ে শুভ সময়! ৭ দিন পর থেকে ঝলমল করে উঠবে ৩ রাশির ভাগ্যের আকাশ
চলতি মাসের শেষ ভাগ অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে মহাকাশে এক অত্যন্ত শক্তিশালী ও শুভ রাজযোগ তৈরি হতে চলেছে। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, চন্দ্র এবং বৃহস্পতির মিলনে গঠিত হবে বিখ্যাত 'গজকেশরী রাজযোগ'। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই যোগটিকে সবথেকে শুভ এবং ফলদায়ক বলে মনে করা হয়।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, যখন কোনো জাতকের কোষ্ঠীতে বা গোচরে বৃহস্পতি এবং চন্দ্র একে অপরের থেকে কেন্দ্র স্থানে (১ম, ৪র্থ, ৭ম বা ১০ম ভাবে) অবস্থান করে অথবা যূতি বা মিলন ঘটায়, তখন 'গজকেশরী রাজযোগ' সৃষ্টি হয়। গজ অর্থাৎ হাতি এবং কেশরী অর্থাৎ সিংহ—এই যোগটি জাতককে হাতির মতো ঐশ্বর্য এবং সিংহের মতো তেজ ও আধিপত্য প্রদান করে।
২০২৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি চন্দ্র যখন মিথুন রাশিতে অবস্থানরত বৃহস্পতির সংস্পর্শে আসবে, তখন এই বিশেষ যোগটি সক্রিয় হবে। এই রাজযোগের প্রভাবে মূলত ৩টি রাশির জাতক-জাতিকা রাজকীয় সম্মান ও অভাবনীয় সাফল্যের মুখ দেখবেন।
১. মিথুন রাশি (Gemini): আত্মবিশ্বাস ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি
মিথুন রাশিতেই এই রাজযোগ তৈরি হতে চলেছে, তাই এই রাশির জাতকরা সবথেকে বেশি লাভবান হবেন।
- কেরিয়ার: যারা দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতির অপেক্ষা করছেন, তাদের জন্য ২৫ ফেব্রুয়ারির পর সময়টি অত্যন্ত অনুকূল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।
- ব্যক্তিগত: আপনার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যাবে। সামাজিক কাজে আপনার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। অবিবাহিতদের বিয়ের কথা এগোতে পারে।
২. সিংহ রাশি (Leo): আকস্মিক ধনলাভের যোগ
সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ একাদশ ভাবে (আয় ও লাভের স্থান) প্রভাব ফেলবে।
- আর্থিক: পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে হঠাত বড় অংকের টাকা ফেরত আসতে পারে। লটারি বা শেয়ার বাজার থেকেও লাভের যোগ রয়েছে।
- সম্পর্ক: বড় ভাই বা বন্ধুদের থেকে বিশেষ সাহায্য পেতে পারেন। আপনার প্রতিটি আটকে থাকা কাজ এই সময়ে সম্পন্ন হবে।
৩. তুলা রাশি (Libra): ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন ও জয়লাভ
তুলা রাশির জাতকদের জন্য গজকেশরী যোগ নবম ভাবে (ভাগ্যের স্থান) গঠিত হবে।
- সাফল্য: ভাগ্যের চাকা আপনার অনুকূলে ঘুরবে। আপনি যদি কোনো আইনি জটিলতায় জড়িয়ে থাকেন, তবে এই সময়ে ফয়সালা আপনার পক্ষে আসতে পারে।
- ভ্রমণ: উচ্চশিক্ষার জন্য বা ব্যবসার খাতিরে বিদেশ যাত্রার সুযোগ আসতে পারে। ধর্মীয় কাজে মন দিলে শান্তি ও সমৃদ্ধি বাড়বে।
গজকেশরী রাজযোগের বিশেষ গুরুত্ব
জ্যোতিষীদের মতে, এই যোগ কেবল অর্থই দেয় না, বরং মানসিক শান্তি ও বুদ্ধিমত্তাও প্রদান করে। যেহেতু বৃহস্পতি হলো জ্ঞানের কারক এবং চন্দ্র হলো মনের অধিপতি, তাই এই দুইয়ের মিলনে জাতক সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। ২০২৬ সালের এই রাজযোগটি বিশেষ করে সেই সব মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যারা শিক্ষা, ধর্ম বা বাণিজ্যের সাথে যুক্ত।
শুভ ফল বাড়ানোর উপায়
এই রাজযোগের পূর্ণ সুফল পেতে ২৫ ফেব্রুয়ারি নিচের কাজগুলো করতে পারেন:
- শিবলিঙ্গে দুধ দিয়ে অভিষেক করুন।
- বড়দের ও গুরুজনদের আশীর্বাদ নিন।
- হলুদ রঙের মিষ্টি বা বস্ত্র অভাবী কাউকে দান করুন।